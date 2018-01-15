2018年01月15日 04:10 中國時報 神隱

且不說這山寨、營地、峽谷鎮日歡呼聲不絕於耳，山寨裡的凶神惡煞們，似乎也都變了個樣，他們個個都是誰也不服誰的一方之霸，多年來各憑實力分食過路金銀財寶奴僕女子，只因權宜之便，才共推谷主，卻非真心臣於一人，今日卻被一個嬌弱女子所折服，他們腦中各有所想，盤算的事卻是一樣的。

就在傍晚時分，營地裡的人幾乎都要走光之際，山寨裡的氣氛卻顯得詭異。這些人也不傻，沒被夢寐以求的大禮沖昏了頭，誰知這些魔頭何時要收回成命？不早早過谷，遲了一分半刻，別說過不了谷，恐怕連命都要沒了。在沙漠裡混日子，活下來的腦筋都不壞，挺實際的。眼看營地轉眼成空。

卻有一群人站了出來，正是兩百餘寨的寨主，他們在谷主察哈該夏的帶領下，堵在珠兒的轎前，鄭重其事，負責傳諭的老者仍負責發聲：「老朽謹代表兩百寨該死之人，恭請公主擔任谷主一職，全谷老小，但憑驅策，干腦塗地，萬死不辭。」兩百位好漢跟著齊聲高喊：「干腦塗地，萬死不辭！」接著是滿谷雄壯威武的聲音，響徹雲霄，用的是西域諸國通用語。

一片靜默，珠兒在轎內沒回應，轎外的人在等著，她現在可是萬民擁戴，她不說話，沒人敢說話。和尚卻在看好戲，看他一副得意洋洋的樣子，還真是耐得住性子，我就不信他沉得住氣，倒要看看他幾時開口。

終於～

「哈哈哈哈哈哈哈哈！我說…」

和尚話沒出口，有人卻亮刀站出：「大膽狂徒，要在此地說話，先問過這把刀！」這人一直站在老者身後，他一身獸毛皮甲，銅製面具半遮臉，要不是此時出聲，還以為只是個小跟班，功能只為隨時扶住那位隨時可能跌倒的老人。

和尚沒被這把刀嚇住，相反的，他瞬間一躍而上，捲起一陣沙塵，便站立在出刀者的刀尖上，俐落的身手，引來一陣譁然，是的，這才是和尚的本色，愛現，耍帥，總要在大庭廣眾之下成為最耀眼的人物，一整天下來，珠兒一步步坐上超人氣寶座，現在該是時候告訴大家，誰才是幕後推手。

此時他雙手環抱胸前，直挺挺凌空而站，出刀者卻雙手持刀，似在維持刀上之人的平衡。

擠在這轎前的人，都是從死人堆裡出來的，誰的手上沒有一百顆人頭？功夫再差的人，都看得出目前誰佔優勢，卻想不透要是換做自己，該如何應付和尚這一招？人人臉色陰晴不定，只道這又是一項法術，這年頭理光頭、披袈裟的人，真是讓他們這些憑拳頭刀槍過日子的吃盡苦頭。

（待續）

(中國時報)