水利會改制 馬、扁兩朝主委角力 陳保基PK李金龍

陳保基，年齡：65歲（1953年生）主委任期：2012年2月～2016年2月（4年）最高學歷：美國康乃爾大學動物營養學博士經歷：農委會畜牧處處長、台灣大學農學院院長現職台灣大學動物科學技術學系教授（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導
李金龍，年齡：71歲（1947年生）主委任期：2002年12月～2006年1月（4年）最高學歷：德國漢諾威大學博士經歷：農委會主任祕書、農委會防檢局局長、台肥董事長現職： 中興大學園藝系講座教授（方濬哲攝）
4項意見比較表

水利會改制案今在立法院闖關，產官學大動員，農委會兩任主委更率領學界連署對峙。馬政府農委會主委陳保基強烈反對修法，質疑水利會改官派將失去民意基礎，不利農民爭水權，是台灣農業的災難；扁政府農委會主委李金龍則支持修法，強調依法農業水權高於工業，改制後政府可推動擴大水利會灌區，使農業永續發展，利大於弊。

立院今闖關 各自連署

陳保基發起的反官派學界連署，要求立院暫緩修法，應全盤盤點配套措施後，再逐步推動改制，至昨日連署人數為47人，連署人包括陳保基本人及楊平世、吳文希、蔣丙煌、徐源泰等前後5任台大農學院院長，以及前行政院長陳 捸B張善政、前經濟部長杜紫軍、張家祝和前內政部長李鴻源等。

動員產官學 兩派對峙

陳保基表示，還有許多不是農業、水利領域的學者也想參與，卻被他婉拒，以免連署名單太過政治化，否則總連署人數一定破百。

面對陳保基連署進逼，綠營也請出李金龍發起支持改制的學者連署，包括前農委會主委陳希煌、前明道大學校長陳世雄、台大農經系教授吳榮杰、屏科大農學院長吳明昌等共151人，昨日在農委會大動作召開記者會，由農委會副主委陳吉仲代表，從李金龍手上接下連署書，對抗陳保基發起的連署態勢明顯。

李金龍指出，他和陳保基是好朋友，彼此也針對此事溝通過。他說，陳保基擔心農業水權失守，其實是一個假議題，因《水利法》已規定用水權優先順序，第一是民生，農業次之，再來才是工業，缺水時工業方若需要農方停灌讓出水源，還要支付每公頃8.8萬元的停灌補助給農民，相關機制都有在運作。

陳保基則回應，強勢透過修法將水利會資產變成公務機關所有，連徵詢會員農民的程序都跳過，全球除了北韓政府，恐怕沒有其他國家是如此處理事情。農委會稱改制後可以擴大灌區，但目前灌區外的農地多在山坡地等灌溉渠道無法到達的區域，他在農委會主委任內是透過設置儲水塔、滴灌設備來供水，不是改制成官派就能直接化解問題。他呼籲，雙方應該坐下來談技術性的問題，不要只是隔空喊口號對話。

(中國時報)

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