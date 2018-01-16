央行新總裁 楊金龍呼聲高

2018年01月16日 01:17 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

上市公司台灣東洋藥品昨（15）日公告由前閣揆林全出任董事長，外界原看好林全可能是小英總統布局下屆中央銀行總裁的一張好牌，但林全仿效彭淮南，宣示卸任後不再出掌任何公職。隨著林全出任東洋董座，加上其他檯面上傳出的人選，如陳師孟將出任監委，陳博志無意願，央行副總裁楊金龍已是現階段呼聲最高人選，不排除先由楊金龍代理、甚至可能直接宣布由楊內升總裁。

楊資歷完整 可望彭規楊隨

據悉，蔡英文總統心中已有譜，目前距離彭淮南2月25日卸任只剩近一個多月，最遲本月25日前後，央行總裁人事可望明朗化。綠營重量級人士表示，蔡英文很可能打「穩健牌」，楊金龍出線機率大幅提高。

綠營相關人士透露，楊金龍和彭淮南同是老央行，陸續歷練過外匯局、業務局等重要局處，也曾代表央行派駐倫敦，加上擔任副總裁多年，對貨幣政策十分嫻熟，更能延續彭淮南的政策，因而被認為是小英打穩健牌的不二人選。

近年來，彭淮南對楊金龍的重視也有跡可尋，彭若未出席立院財委會，多指定楊金龍前往，包括數位虛擬貨幣、雙率問題，楊金龍也都能侃侃而談；他也曾代理彭淮南出席總統府國安會，對外界質疑小英總統發表「雙率」談話，楊金龍則是引用「中央銀行法」告訴藍委，總統並未踩到干涉央行獨立性的紅線。

空出副總裁人選 也是活棋

綠營重量級財金人士認為，總統對央行總裁任用會有各方面考量，但若沒有比楊金龍更好的人選，穩健牌未必不好；若總統遲遲無法拍板，也不排除循政務官人事出缺慣例，先指定楊金龍「代理」，先在金融市場練兵一陣子再扶正。

綠營財經高層表示，央行總裁為任期制，人選確定就要做滿5年，採取代理的方式不失為一種可嘗試的辦法，但評估總統應不至以代理為最優先的選擇。

央行理監事會議採合議制，彭淮南任滿後，副總裁和理監事都沒有換人的問題，貨幣政策應可穩健延續；楊金龍若升任總裁，空出的副總裁人選也是一個活棋，且彭淮南應會出任無給職央行顧問，金融市場穩定沒有太大疑慮。

(中國時報)