央行新總裁 楊金龍呼聲高

楊金龍小檔案

友善列印
中國時報
／台北報導

上市公司台灣東洋藥品昨（15）日公告由前閣揆林全出任董事長，外界原看好林全可能是小英總統布局下屆中央銀行總裁的一張好牌，但林全仿效彭淮南，宣示卸任後不再出掌任何公職。隨著林全出任東洋董座，加上其他檯面上傳出的人選，如陳師孟將出任監委，陳博志無意願，央行副總裁楊金龍已是現階段呼聲最高人選，不排除先由楊金龍代理、甚至可能直接宣布由楊內升總裁。

楊資歷完整 可望彭規楊隨

據悉，蔡英文總統心中已有譜，目前距離彭淮南2月25日卸任只剩近一個多月，最遲本月25日前後，央行總裁人事可望明朗化。綠營重量級人士表示，蔡英文很可能打「穩健牌」，楊金龍出線機率大幅提高。

綠營相關人士透露，楊金龍和彭淮南同是老央行，陸續歷練過外匯局、業務局等重要局處，也曾代表央行派駐倫敦，加上擔任副總裁多年，對貨幣政策十分嫻熟，更能延續彭淮南的政策，因而被認為是小英打穩健牌的不二人選。

近年來，彭淮南對楊金龍的重視也有跡可尋，彭若未出席立院財委會，多指定楊金龍前往，包括數位虛擬貨幣、雙率問題，楊金龍也都能侃侃而談；他也曾代理彭淮南出席總統府國安會，對外界質疑小英總統發表「雙率」談話，楊金龍則是引用「中央銀行法」告訴藍委，總統並未踩到干涉央行獨立性的紅線。

空出副總裁人選 也是活棋

綠營重量級財金人士認為，總統對央行總裁任用會有各方面考量，但若沒有比楊金龍更好的人選，穩健牌未必不好；若總統遲遲無法拍板，也不排除循政務官人事出缺慣例，先指定楊金龍「代理」，先在金融市場練兵一陣子再扶正。

綠營財經高層表示，央行總裁為任期制，人選確定就要做滿5年，採取代理的方式不失為一種可嘗試的辦法，但評估總統應不至以代理為最優先的選擇。

央行理監事會議採合議制，彭淮南任滿後，副總裁和理監事都沒有換人的問題，貨幣政策應可穩健延續；楊金龍若升任總裁，空出的副總裁人選也是一個活棋，且彭淮南應會出任無給職央行顧問，金融市場穩定沒有太大疑慮。

(中國時報)

新建案大讓利 板橋區跌最多

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。