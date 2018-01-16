陳師孟揚言 專打辦綠法官

2018年01月16日 01:17 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

立法院昨續審監察委員被提名人資格，被提名人陳師孟大放厥詞、語出驚人，他說待上任後，將「三分打老虎，七分打恐龍」，專門辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，以及縱放藍營總統及政務官的法官。

朝野立委今將對蔡英文總統補提名的第5屆11位監委進行投票，以民進黨在立院的多數席次，11位均可望過關，任期至2020年。其中，陳師孟的政治立場最特異，一言一行最受關注。

要清除行政體系敗類

陳師孟在報告時指出，蔡英文總統舉辦司改國是會議，但外界的反應不佳，這是因為避談「人的因素」，他指控台灣司法被「黨國黑手」所把持，司改國是會議是劃地自限，不檢討個案、不提出司法官退場機制，以至於「黨國餘孽」繼續隱藏在司法體系中，在關鍵案件做出了違反程序的事。

第5屆監委任期餘2年半，陳師孟說，上任後不打算處理民間訴願，「任期也沒多久，實在沒有餘力」，應該把任務放在政治性案件；他將會「三分打老虎，七分打恐龍」，三分是因為還是有像國民黨中評委陳庚金這種說出「公務員能混就混、能撈就撈」的人，行政體系中的敗類必須要清除。

先處理馬洩密案法官

陳師孟說，將專注處理兩類法官，一是過去追殺綠營總統及政務官的法官，這些法官在追殺過程中用了很多不合程序正義的手段；二是對藍營總統、政務官縱放的法官。

他上任之後，第一件要處理的就是負責馬英九洩密案一審與二審的法官，他認為這些判決書完全不可思議，是匪夷所思的法律見解。

綠委王定宇問陳師孟會不會擔心被說成「辦藍不辦綠」？陳師孟辯解，「我的對象不是馬總統跟藍營政務官，而是辦馬案跟扁案的司法官。」

稱台灣目前只是地名

陳師孟也批評法院在處理國民黨黨產案時，竟配合國民黨拖延時間，做了對黨產會不利的判決，「法官應該知道轉型正義的過程中，正義是原則，不是個人或政黨司法的原則。」

此外，綠委羅致政也問陳，是否認為台灣是主權獨立的國家？陳回應，台灣目前還不是一個國家，只是地名，目前國名叫做中華民國；民進黨曾提出「台灣前途決議文」，提及固然依目前憲法叫中華民國，「固然」兩個字的意思就是不得已現在一定要叫做中華民國，但是留下一個伏筆，以後可以正名制憲。

(中國時報)