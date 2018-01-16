新聞透視－一心復仇 不夠格當御史

2018年01月16日 01:17 中國時報 周毓翔

監委被提名人陳師孟昨天在立院坦誠「告白」，打破所有人對監委立場超然的想像，原來監委可以威脅與自己看法不同的人，如此偏頗言論，還敢大喇喇表達，就是倚仗民進黨優勢席次可以護送他過關，但是滿心只想復仇的人，真有資格做監委嗎？

在綠營，許多人尊稱陳師孟「老師」，但這位「老師」昨天在立院的發言，卻一直記恨著過去，認為前總統陳水扁的貪瀆官司，皆為藍營所陷害，他扳著指頭數著，上任後要查這個案、要處理那個黨國餘孽。作為一個理應「廓然無私」的現代御史，他的談話既失公允，又不得體。

誠然，每個人都可以有意識型態，但既然任公職，服膺的對象不該是政黨而是全民。但對陳師孟而言，接任監委，不是為了維護黎民權益，而是要為綠營總統「翻案」，設法定罪藍營總統，如果監委可威脅法官，試問以後法院是由民進黨主導，「辦藍不辦綠」嗎?

陳師孟過去支持廢監院，現在又改口監院有其功能，說法前後不一，顯證陳師孟過去廢監院的理由荒謬，現在又說該保留，不過是為滿足其政治操作的目的而已。但是歸根究底，是誰容許陳師孟戴著有色眼鏡行使監委權責？縱使陳師孟的言行不孚監委一職，但令人難過的是，今天他的人事案在綠營立委護持下，也會過關。民進黨所謂的完全執政，就是完全擴權，民進黨執政下的監察院，豈能寄予厚望！

但是台灣人民真的要這些嗎？在低薪、經濟不景氣的時代，老百姓要的是安居樂業的生活，要的是經濟蓬勃發展的社會，一個政府上台後老是拿仇恨鬥爭自己國民，因此又創造了新的仇恨，難道每次政黨輪替後，台灣人都要再經歷一次仇恨鬥爭的痛苦循環？台灣人何時才能有希望向上的生活？

(中國時報)