世紀破冰 扁向李登輝祝壽

2018年01月16日 01:17 中國時報 崔慈悌 、 曹明正 、 馬瑞君 ／綜合報導 ／綜合報導

李登輝昨歡度96歲生日，陳水扁北上祝壽，並致贈照片集。 （翻攝陳致中臉書）

前總統李登輝15日過96歲大壽，曾與李「情同父子」、10多年前反目後「形同陌路」的前總統陳水扁，昨天偕兒子陳致中赴翠山莊為李祝壽，兩人相互贈書冊，喝茶、吃鳳梨酥，相談近1個小時才由李親自送扁離開，被稱為「世紀大破冰」。

李登輝昨在臉書發文引用聖經箴言十九章11節：「人有見識就不輕易發怒，寬恕人的過失便是自己的榮耀」。對於和扁會面，李說，「特別感謝他及致中遠從高雄前來問候，也感謝他帶來了他的攝影集。」

李扁過去關係深厚，1994年陳水扁當選台北市長，時任總統的李登輝大方出借府前廣場讓扁辦活動，扁當時稱兩人「惺惺相惜」。扁第一次競選總統時也表示自己是「李登輝路線的真正繼承人」，當選後數度登門向李請益，還告訴李登輝夫婦「你們可以把我當作自己的兒子」。

兩人關係在2002年扁整頓農漁會信用部時生變，不過在扁爭取總統連任時，李仍出面為扁造勢，直到2005年「扁宋會」開始決裂，李批扁「台灣總統頭殼這麼壞」，扁提修憲，也被李痛批「這種騙選票的作法，如果在美國早就被彈劾」。

扁之後上電視回嗆李要有分寸，「不要認為我像他兒子一樣，就把我當成他兒子」，雙方關係正式決裂。陳水扁卸任後因貪腐案遭收押，向媒體揭露李曾將1千多萬美元納入其創辦的台綜院，李對此回應「不要說這些有的沒的，多說多見笑」，2人關係降至冰點。

陳水扁昨天下午3點左右，在陳致中和看護陪同下，乘車進入翠山莊，由李辦主任王燕軍迎接，陳致中說，父親是先到新光醫院探望生病的友人王醫師，再轉往翠山莊向李前總統表達祝壽安康的心意。

兩人閒話家常，互相關心身體健康，扁贈送照片集給李，書中親筆寫下「恭祝敬重的李總統登輝先生萬壽無疆，台灣民主之父」，李也回送自己的書。

王燕軍表示，李花了很多時間詢問扁的身體及生活照顧，這場會面是今年1月初透過雙方好友居中協調，8日即排定，並稱兩人的會面是「世紀破冰」，談話過程也很愉快。

陳水扁近4點時離開，李登輝親自送到門口，和扁站在一起向媒體揮手打招呼，2人還數度握手告別。

對於扁的活動，台中監獄表示，之前接獲扁申請「要到台北探視朋友」，但未告知對象，由於李屬「身分特殊」對象，扁應事先提出申請，由獄方審核，但扁未交代友人是誰，直到媒體報導才知是李登輝。後續將就實際狀況評估是否違反保外醫治規定。

(中國時報)