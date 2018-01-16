恫嚇法官干預個案 法界反彈

2018年01月16日 01:17 中國時報 陳志賢 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

監委被提名人陳師孟揚言將專打「辦綠不辦藍」的司法官，司法院祕書長呂太郎表示「尊重每位監察委員依據法律行使職權」，遭多數法官批評太軟弱，嚴厲批判陳踩了不該踩的紅線、干涉獨立審判，憂心將影響審理中的扁案。資深檢察官更反問陳若認為扁「沒貪汙」、被「迫害」，為何蔡總統遲遲不特赦扁？

法官論壇中有法官表示，呂太郎應強烈表達司法院維護司法純潔、不受汙染的決心；此外，由於扁案尚有繫屬法院未審結部分，雖目前裁定停止審理，但仍可視情況重啟審理，陳所講的話，對承審法官無異是恫嚇及騷擾。

資深法官指出，陳師孟情緒性且特地性的言論，已嚴重干預司法，在歐美國家已構成妨害司法公正罪，但台灣該法未完成立法，否則陳還沒當監委，就得先吃上官司。法官協會則表示，法官們對於適不適宜發布聲明尚未達成共識，一旦有決議會對外公開。

相較法官較保守的說法，資深檢察官批評，政治人物大喇喇以政治賦予的公權力，公然干預司法個案，恐會造成司法官「視顏色辦案」的寒蟬效應。

他指出，陳師孟指稱扁案4個已定讞的案件，都有程序不正義，這應是陳自己的政治立場與狂熱，或是陳受到部分法律人的誤導，所形成的個人偏見，陳質疑的扁案訴訟程序及法律見解，都已經三審法院審理判決有罪確定，陳的質疑並沒有理由。

資深檢察官認為，過去司法個案的干預，多半來自司法體系內部，現在卻來自外部壓力。陳任監委後，可依監委職權透過調卷方式，檢視他認為有「問題」的扁案、馬案，形成以政治公權力干預司法個案，藉口糾彈「辦綠不綠藍」的司法官，形成寒蟬效應，塑造司法官辦案只能「辦藍」、不能「辦綠」的氛圍。

他指出，司法官心中應沒有藍綠，辦案應本於法律確信及事證，政治人物也應尊重司法獨立。他憂心，只要政黨輪替，就對不合自己政治立場的司法個案清算批判，這有助司法公信力嗎？讓司法官不敢勇於任事辦案、不敢獨立審判，豈是國家社會之福？

(中國時報)