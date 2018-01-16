稱扁沒貪汙 陳師孟要翻案

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中國時報
／台北報導

監委被提名人陳師孟昨接受藍委王育敏提問，問他提到司改國是會議避談人的問題，是指哪些案件？陳師孟回答，當然是扁案，他認為扁案的四個案子都有程序不正義的問題，「依照正常程序，用正常法律見解，應該是沒有貪汙。」

綠委郭正亮問陳，國務機要費案、龍潭案在偵訊時提供的光碟，被發現不是全程錄音錄影，這種證據不全的問題，是否要追究特偵組？當時法務部前部長王清峰在扁案審理時不斷對外發言，比如要把陳水扁的律師交付律師公會懲處、扁與律師見面只能見30分鐘，這些是否都不恰當？

陳師孟回答，上任後會追究特偵組有無過失，而王清峰的發言並不恰當，「完全沒有把嫌疑人的利益考慮在內」。他說，如果順利進入監院，會向法界人士請教，如何進行司法平反。

郭正亮指出，扁案是以實質影響力做判決，他曾問法務部長邱太三，如果前總統馬英九的案子被起訴，是否會當庭保證會以實質影響力處理，但邱說不能干涉個案。陳師孟對此表示「不能接受」，即使有自由心證，也不能如此不一致，否則就是司法官本身有意識型態問題。

陳師孟也點名邱太三及司法院長許宗力，應該要有機關的榮譽感，即使扁案跟馬案不是在其任內發生，面對外界質疑，有責任站出來對外說「為何對這些案子都睜一隻眼，閉一隻眼」。

陳師孟說過去主張廢除監察院，但接受監委提名後又覺得監察權還是有功能，就是監督司法權。王育敏質問，中間是有何轉變，讓他突然又開始同意孫中山五權憲法的架構？

陳師孟答覆，「時間讓我成長」。陳表示，時間讓他知道過去誤解了孫文五權憲法的意義，他仍主張考試權要廢除，但監察權可以暫時保留。

(中國時報)

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