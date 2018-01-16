3000億資產 農委會允專款專用

立法院臨時會16日下午將處理水利會改制案，將17個水利會改為公務機關。農民團體與水利會將號召萬人到立院表達不滿，立院周邊也開始架起拒馬，因應可能的衝突。 （圖文:陳信翰）

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中國時報
／綜合報導

水利會改制公務機關案，今將於立院闖關，地方水利會立場兩極，反改制的水利會代表痛批，水利會資產屬民間所有，如今政府隨意透過修法就全部充公，根本是違憲侵占人民資產。農委會昨日表示，水利會3000億資產將專用於農田水利相關支出，細節一定會找全台17個水利會長討論。

反對派:違憲侵占人民資產

身兼全國水利會聯合會長的雲林水利會長林文瑞將動員5輛遊覽車北上抗議，他強調民進黨橫柴入灶，必受人民唾棄。林文瑞說，水利會現行組織架構已相當完善，無端改為公務機關，蔡政府根本是司馬昭之心。

林文瑞表示，早年農民出地、出錢、出力才將讓荒地因能灌溉而變成耕地，經數十年開闢出約31萬公頃，執政黨如今卻以「擴大服務農民」謊言欺騙農民，要把灌區外34萬公頃也納入，讓當初沒出錢、出地者也能享有權利，豈不是把原來出錢出地的農民當傻瓜。

台北市瑠公農田水利會會長林濟民表示，改制案把水利會資產全部充公，令人無法接受，政府稱水利會資產是日據時代留下來公家資產，其實是一派胡言。假如立法院片面通過修法，就能把水利會資產充公，那民間各個財團法人或宮廟，恐怕都會被比照辦理，使人民資產失去保障，政府明顯違憲。

贊成派:有公權力更有保障

嘉南農田水利會長楊明風則指出，為了確保水源，水利會不斷加強集水區的水土保持，過去取締濫墾濫伐時，曾有水利會人員遭對方毆打受傷，由於水利會沒有公權力，無法以妨礙公務論處，水利會改制後將有公權力，使執行業務更有保障，他反問，「改成公務機關有什麼不好」。

151位學者連署 產官學共識

農委會副主委陳吉仲表示，此次學術界有多達151位學者連署支持，其中有94人是農業專長，更有兩位前任農委會主委，包括陳希煌及李金龍，改制案可說是產官學三方的共識，水利會將成為未來農業部轄下農田水利署的各地分署，是三級機關，如同經濟部水利署一樣，雙方平起平坐，農業用水不會矮工業用水一階。

陳吉仲指出，水利會改制公務機關後，農委會將推動擴大服務灌區，從現行的31萬公頃，擴大成68萬公頃，可以照顧更多農民，水利會現有的資產運用，包括現金700多億元及其他土地不動產，一定都會用於農田水利設施之上，細節部分，農委會絕對會再與全台17個農田水利會的會長們協商。

(中國時報)

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