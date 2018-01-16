新聞透視－拒聽民意放棄溝通 手法粗糙

2018年01月16日 01:17 中國時報 崔慈悌 、 楊騰凱

立法院今天將處理水利會改制案，民進黨團已揚言若朝野協商無法達成共識將直接表決。曾自稱是「最會溝通的政府」，執政黨不僅再度展現施政手法的粗糙，也顯然未從「一例一休」短期內兩度重修的錯誤中記取教訓。

蔡政府上任後，以改革為名，加速各項爭議案的修法腳步，從一例一休、年金改革、促轉條例，到現在的稅改、水利會改制案，採用的手法如出一轍，只要府院高層達成共識要推，無論外界反對力量有多大，一定「使命必達」。

擁有立院的優勢席次，加上院長是自家人，過去做為民意整合平台的立法院朝野協商，在綠色執政下，如今都是「玩假的」，爭議條文一字不讓，只要在野黨有意見，就將法案直接逕付二讀，等冷凍期一到再有反對意見，直接訴諸表決。

行政院在前年推「一例一休」，無論外界反對聲浪有多大，府院高層一聲令下就完成三讀；推動年金改革，原本說會充份溝通，但反對力道太大，最後通過的還是執政黨的版本，促轉條例更不用說，連溝通都不溝通。

水利會改制也相同，由於縣市長選舉在即，為了瓦解國民黨在地方的基層勢力，不管是否涉及農民私產、自己過去曾批評水利會改為公務機關是大開民主倒車，更不管農民和地方反彈有多大，說改就改。

為了證明自己的「支持度比較大」，農委會昨天在記者會上，不是妥善的對外說明改制案的配套，而是將連署支持改制的151名學者一一列出，不但秀出大型紙板宣揚，還邀來8名支持改制的水利會代表聲援，全力比排場，凸顯施政手法的粗糙。

一例一休實施一年多，錯誤的決策導致中小企業倒閉出走，儘管哀鴻遍野，如果不是連綠營執政的地方反彈聲浪都已大到不得不迫使中央修法，政府仍舊是「充耳不聞」。

蔡英文曾說，人民的聲音如果政府聽不見，可以大聲一點，第二次再聽不見可以更大聲，第三次就可以拍桌。執政黨蠻橫式的修法，已讓民眾「翻桌」，如果卻還聽不見，最後只有讓選舉翻盤，讓政黨再輪替了。

(中國時報)