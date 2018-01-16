水利會改革 國民黨認應從制度著手

2018年01月16日 01:17 中國時報 周毓翔 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

勞團撤走後，農團上場。立法院今將處理水利會改制案，全台水利會和農民團體預計將發動萬人至立院陳抗。國民黨團書記長林為洲昨表示，官派是開民主倒車，若真心想改革水利會可以從制度面討論改善。

藍委張麗善說，現在農民已經走上街頭，國民黨堅決主張將行政院版草案退回行政院，也考慮之後會提出司法院大法官釋憲，以及提出公民投票連署，進行反制。

國民黨立院黨團昨邀請宜蘭、瑠公、北基、雲林及新竹農田水利會的代表到立院表達反對官派。出席人士喊口號痛批執政黨將水利會改制為公務機關、會長延任2年後改為官派是「欺壓農民、霸占財產、官逼民反」。

林為洲表示，若民進黨真想改革水利會，就應實質討論，例如讓水利會選舉適用《公職人員選舉罷免法》、發包工程採《政府採購法》、成立水權分配委員會因應各種用水之分配，改革不應只有官派與延任兩種選項。

林為洲指出，民進黨將草案逕付二讀，讓修正草案在委員會連討論機會都沒有，就直接在院會表決，違背委員會中心主義，程序不正義，大開民主倒車，讓人難以接受。

出席記者會的前桃園水利會長李總集說，民國80年後，立法院要將水利會長官派，當時他支持民進黨反對官派，如今民進黨卻自己主導改成官派，讓農田水利會變成公務機構，「那現職人員怎麼辦？現在的財產怎麼去處分？改為公務機構應該先把這些財產還之於民。」

昨天立院進行監委被提名人資格審查，張麗善詢問各個被提名人，如果擔任監委後，對於違法違憲的法令，是否同意這樣的立法？監委被提名人蔡崇義說，基於五權分立原則，監察院是對官員怠惰行使職權，無法對立法院修法表示意見。此話一出，張立即批評蔡「沒有guts」。

監委被提名人趙永青說，立法院是秉於民意做決議，如果水利會上任後有失職，才會給予監督；監委被提名人楊芳婉說，法律制定是立法院職權，未來發生的事情沒辦法預設立場。監委被提名人陳師孟則說，依照法規監察院的權力無法及於民意機關，他沒辦法評斷修法是否違法違憲，但認為改制是否有完整聽證過程可討論。

(中國時報)