協商若破局 民進黨將直接訴諸表決

屏科大農學院院長吳明昌（右一起）、農委會前主委李金龍、明道大學前校長陳世雄、台灣大學農業經濟學系吳榮杰等15日齊聚農委會，表態支持農田水利會改制。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

立法院今日上午行使監委人事同意權後，民進黨團已擬定在下午將農田水利會官派法案訴諸表決，引發外界爭議。總統府力挺修法，強調農田水利會的公務機關化，是正確的方向，過去各界也都有相關的專業倡議，應該盡速落實。

民進黨團上個月以人數優勢將《農田水利會組織通則》修正案抽出逕付二讀，預計今天下午，立法院長蘇嘉全將召集朝野協商，討論備受爭議的《農田水利會組織通則》修正案。民進黨團評估，最後協商可能破局，屆時將直接訴諸表決，打算以人數優勢讓法案三讀闖關。

由於2016年蔡英文競選總統時在各水利會成立小英後援會，主張強化水利會自治機能，外界質疑行政院現推動修正《農田水利會組織通則》，將屬於公法人的水利會改為公務機關，是否與蔡英文的理念不符。

府方昨透過發言人黃重諺說明蔡英文總統的立場，黃表示，農業水資源屬於全民資產，把全民資源的管理提升到公務機關的位階，是政府對國民負責任的做法。

至於農田水利會的公務機關化，黃重諺說，最重要的目標是要藉著農田水利會的轉型與位階提升，透過國家的統籌，強化農業水資源的利用效益，以因應包括氣候變遷在內的水資源管理挑戰。

同時，也讓廣大的水利專業人員，獲得更好的工作權益保障，以擴大對農民服務範圍、強化組織專業經營。因此黃重諺說修法「這是正確的方向」，過去各界也都有相關的專業倡議，應該儘速落實。

民進黨團幹事長劉櫂豪說，水利會改制後，不影響水利會工作人員的權益，未來農田水利會財產也會成立特種基金，把所有錢用在農田水利事務，對農田灌溉與國家都有正面助益。

(中國時報)

水利會改革 國民黨認應從制度著… 爭立委多1席 竹縣槓中選會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。