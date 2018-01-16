協商若破局 民進黨將直接訴諸表決

2018年01月16日 01:17 中國時報 郭建伸 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

立法院今日上午行使監委人事同意權後，民進黨團已擬定在下午將農田水利會官派法案訴諸表決，引發外界爭議。總統府力挺修法，強調農田水利會的公務機關化，是正確的方向，過去各界也都有相關的專業倡議，應該盡速落實。

民進黨團上個月以人數優勢將《農田水利會組織通則》修正案抽出逕付二讀，預計今天下午，立法院長蘇嘉全將召集朝野協商，討論備受爭議的《農田水利會組織通則》修正案。民進黨團評估，最後協商可能破局，屆時將直接訴諸表決，打算以人數優勢讓法案三讀闖關。

由於2016年蔡英文競選總統時在各水利會成立小英後援會，主張強化水利會自治機能，外界質疑行政院現推動修正《農田水利會組織通則》，將屬於公法人的水利會改為公務機關，是否與蔡英文的理念不符。

府方昨透過發言人黃重諺說明蔡英文總統的立場，黃表示，農業水資源屬於全民資產，把全民資源的管理提升到公務機關的位階，是政府對國民負責任的做法。

至於農田水利會的公務機關化，黃重諺說，最重要的目標是要藉著農田水利會的轉型與位階提升，透過國家的統籌，強化農業水資源的利用效益，以因應包括氣候變遷在內的水資源管理挑戰。

同時，也讓廣大的水利專業人員，獲得更好的工作權益保障，以擴大對農民服務範圍、強化組織專業經營。因此黃重諺說修法「這是正確的方向」，過去各界也都有相關的專業倡議，應該儘速落實。

民進黨團幹事長劉櫂豪說，水利會改制後，不影響水利會工作人員的權益，未來農田水利會財產也會成立特種基金，把所有錢用在農田水利事務，對農田灌溉與國家都有正面助益。

(中國時報)