爭立委多1席 竹縣槓中選會

2018年01月16日 01:17 中國時報 盧金足 、 廖志晃 、 林宏聰 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

搶在中央選舉委員會討論第10屆立法委員名額分配及選舉區前夕，新竹縣不分黨籍，由縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢及竹科同業公會代表等，15日召開記者會，要求中選會將名額分配合理化，強調新竹縣必須依第7屆立委選舉名額算法增加1席，切莫開倒車採第4屆算法。

邱鏡淳痛批 黑手介入

日前邱鏡淳拜會中選會主委陳英鈐，強烈建議中選會應採取沿自第7屆立法委員選舉名額算法，讓新竹縣在各界期待下多1席次立委，陳英鈐當時回應表示，第10屆立法委員名額分配及選舉區，日前函文各縣市政府提供意見，目前統計多數縣市傾向採第4屆算法，中選會委員會參考多數縣市意見決議後，將函送立法院同意後公布。

議員建議採第7屆算法

「新竹縣被耍了！」對此，邱鏡淳痛批黑手介入這次立委選舉，中選會行使多數暴力。議員林思銘解釋，若以第7屆立委選舉名額算法的「以1席保障加漢彌爾頓法」，新竹縣因所餘人口數多近20萬，新竹縣第10屆立委將增加1席，台南市也會增加1席，高雄市、屏東縣各減少1席。若採用第4屆「漢彌爾頓法」計算方式，新竹縣仍維持1席，直轄市桃園、台中、台南各增1席，南投縣、嘉義縣、屏東縣各少1席。

副議長陳見賢指出，依公職人員《選罷法》第35條第3項規定，「第一項第一款直轄市、縣(市)選出之立法委員，其名額分配及選舉區以第七屆立法委員為準。」現今立委席次從225減半至113人，中選會若採第4屆方式舉辦，不符合公平正義。

喊不公 1人服務55萬人

邱鏡淳強調，55萬人口數的新竹縣只有1名立委服務，這也是為什麼竹縣立委常獲全國第1高票的原因，根本把新竹縣民當三等公民。再者，新竹縣從人口成長數、科技新創、產業發展、家庭可支配率等重要性來看，都不應受政治干擾，妨害新竹縣擁有法定2席立委的合法和正當性。

對於立委席次之爭，民進黨新竹縣黨部主委吳傳地低調表示，立委席次相差1名對新竹縣發展影響很大，新竹縣未來10年人口持續增加，應往長遠方向看。

台中市選委會總幹事盧政遠表示，建議應採第4屆「漢彌爾頓法」，讓台中立委席次多1席，以符合人口成長現況。

南投縣選委會總幹事吳燕玲表示，第10屆立委仍採單一選區兩票制，當然不能回溯第4屆的計算方式，才能維持選舉制度的穩定性。高市民政局長張乃千表示，支持「漢彌爾頓法」維持原有席次。

(中國時報)