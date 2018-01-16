兩種算法 國會掌握決定權

2018年01月16日 01:17 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

中選會今將舉行全體委員會議，討論2020年第10屆立委席次分配及選舉區。對於新竹縣政府及議會要求增加1席立委次席。中選會副主委陳朝建強調，中選會是獨立機關，沒有預設立場，且最終決定權在國會，目前選區變更案尚未定案，有可能採取第4屆或第7屆立委計算方式，送交A案或B案，也可能AB兩案併陳在5月31日前送交立法院討論。

中選會推兩版本計算立委席次，若以近幾屆延用的第7屆方式計算，該縣市人口未達31萬5019人，依《憲法》規定至少1席，嘉市、花蓮縣、台東縣及3離島縣市共6席，剩餘67席，其他縣市以每滿32萬9837人為一分配單位。依此，高市、屏縣各減1席，台南市與新竹縣增1席。

但若以第4屆「漢彌爾頓法」計算，每縣市先分配1席，餘只要每超過31萬5019人就再分配1席，最後再微調。

中選會主委陳英鈐曾表示，依照過去經驗研判，選區劃分具相當難度，若立法院不同意中選會議案，就要由行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全進行院際協商。

陳朝建說，有關立委席次的名額分配問題，為國會保留事項，中選會依法只有建議權，最終決定權限係屬於國會所有。

陳朝建說，新竹縣對《選罷法》認知有誤會，《選罷法》第35條第3項是規定直轄市、縣市選出之立委，其名額分配及選舉區以第7屆立法委員為準，除《選罷法》或其他法律另有規定外，自該屆立法委員選舉區變更公告之日起，每10年重新檢討一次，如有變更必要，依第37條規定變動，目前不論是「漢彌爾頓法」，或1席保障加「漢彌爾頓法」，或其他方式，仍屬合憲適法。

中選會日前試算兩個版本，如依第7屆試算，南市及竹縣各增1席，高市及屏縣各減1席，其餘不變；依第4屆試算，桃市、中市及南市各增1席，投縣、嘉縣及屏縣各減1席，其餘不變。

(中國時報)