新聞透視－機關算盡 別賠了夫人又折兵

2018年01月16日 01:17 中國時報 楊宗灝

中選會將於今天開會討論立委名額分配及選舉區，其中最爭議的席次增減，究竟該採用第4屆或第7屆標準備受矚目。就《選罷法》條文來說，應採用第7屆為準，然現實層面藍營票倉新竹縣多1席、綠營民主聖地高雄市少1席，執政黨機關算盡，卻有可能賠了夫人又折兵。

為何2020第10屆立委選舉席次增減會有採第4屆、第7屆兩個不同版本？答案就出在國會席次版圖變動上。傾向支持採第4屆標準的，以高雄市動作最大，因目前9席立委都是民進黨籍，若中選會以第7屆為準將少1席，有可能出現「同志廝殺」，甚至被國民黨「見縫插針」情況。

若按照第4屆立委選舉標準規畫選區席次，民進黨執政的桃園市、台中市、台南市都可望增加1席，國民黨執政的南投縣則少1席，但同為民進黨執政的嘉義縣、屏東縣也會各少1席，表面看，民進黨「坐三望二去一」仍有利多，但別忘了歷經年改、《勞基法》修法等風波，外在大環境今非昔比，執政黨機關算盡，極可能賠了夫人又折兵。

以桃園市為例，若立委增加1席次，很有可能落在北桃園，在龜山、八德等藍營票倉鞏固下，多1席執政黨未必穩操勝券。尤其本屆選舉，民進黨籍鄭寶清及無黨籍趙正宇都僅以些微差距勝過對手，未來鹿死誰手很難說。

就《選罷法》第35條3項來說，名額分配及選舉區以第7屆立法委員為準，若採第7屆標準，則國民黨票倉新竹縣可望增加1席，民進黨執政的台南市也將增加1席，但高雄市、屏東縣會各少1席，一來一往的情況下，立院政治版圖還是對藍營有利。

依法行政是政府最高指導原則，然從下屆立委選舉席次增減風波，不難看出政治力干預行政黑影，該採第4屆或第7屆標準，考驗公法學者中選會主委陳英鈐智慧。

(中國時報)