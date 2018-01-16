兩男競爭 趙天麟單挑陳其邁

民進黨高雄市長初選剩7周，立委趙天麟（後排中）舉行記者會，與「大高雄天團」市議員參選人等，牽手高呼趙天麟加油。（王錦河攝）

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中國時報
／綜合報導
立委陳其邁談及高捷外勞暴動案，2006年從代理高雄市長下台後，哽咽表示「我至少是死了一次再回來的人」！（陳信翰攝）

民進黨高雄市長初選領表登記第一天，立委趙天麟召開者會說「唯一的對手就是陳其邁」，並強調為了勝選可以與他人整合，還找來昔日陳菊競選市長的2位後援會長站台，劉世芳退選後，地方勢力重整的想像空間大增。市府幕僚則表示，市長祝福每一位願意為高雄付出的參選人。

至於立委陳其邁昨則在廣播節目專訪哽咽提及，2005年代理高雄市長時，因高捷泰勞弊案，宣布請辭，原規畫的市長之路意外中斷，後來雖然去倫敦擔任訪問學人，人生卻毫無方向，深覺在政治上沒有明天，媒體追問當時是否有輕生念頭？陳未否認，只坦言自己是「死了一次再回來的人」。

趙天麟表示，16日一定到中央黨部完成登記，並指陳其邁民調領先，是他唯一的對手，現在已是「兩男競爭」局面。如果其他參選人願意與他整合，「為了勝選，我都願意。」

對於網路媒體報導陳菊已轉向支持趙天麟，並安排市府一級主管與趙見面，並獲趙允諾留用。趙說，陳菊是高雄領航員，出席的地方聞人許文欽與黃學信都是共同的支持者，要用新願景政見贏得民心贏得民調。

趙還宣布，參選市議員的大高雄天團除現有4人外，未來還會有更多的成員會加入，暗示有更多的人已轉向支持他。

高市府幕僚表示，許、黃2人是陳菊也是趙天麟的支持者，出席趙的活動表示尊重，外界不必刻意解讀。對網媒的報導則嚴正否認，指是有心人士刻意放話，強調市長祝福每一位願意為高雄付出的參選人，亦盼透過黨內的民主制度完成選舉提名。

而菊系綠委劉世芳日前宣布退出高雄市長初選，外界影射總統蔡英文約見陳菊勸退，甚至傳出入閣條件說。陳其邁在廣播節目中強調，他絕沒有請蔡英文去勸退誰，並指劉的退選對黨內團結有幫助。

陳其邁當年因捲入泰勞弊案，外界看好的政治明星黯然下台，並轉往倫敦政經學院散心，陳的友人形容，他一度在泰晤士河畔非常潦倒失落。陳其邁說，沒想到有一天還會再重返政壇，甚至站在媒體前說要再參選高雄市長，人生有得有失，盡力就好。

(中國時報)

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