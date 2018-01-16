陳金德：有意選宜縣長 不參加初選

2018年01月16日 01:17 中國時報 胡健森 、 李忠一 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭縣代理縣長陳金德15日宣布不登記縣長初選，立委陳歐珀則率先登記黨內初選，冬山鄉長謝燦輝預計17日、員山鄉長江永和19日將前往黨中央登記。陳金德表示，有意願參選縣長，但從沒想過要參加初選，至於會不會接受以徵召方式參選？他意有所指說，民眾在意的未必是民主程序，在意是誰來當縣長。

內定以「先代理、後參選」模式投入年底宜蘭縣長選戰的陳金德昨表示，原本過兩天才要宣布，因情況有變，所以提前對外界說明不參加初選原因。他說，目前縣務繁忙，很多縣政改革無法拖延，如投入初選，恐無心力兼顧縣長工作及推動包括農業政策改革等事務，此外，一旦投入初選勢必有激烈競爭，對黨的團結有負面影響，進而影響未來大選結果。

媒體追問，是否接受徵召投入縣長選戰？陳金德笑了笑說，自己回宜蘭是憂心宜蘭的狀況及未來發展，也確實想過選縣長，但從未想過參加初選。

陳金德進一步表示，民進黨在宜蘭的狀況不是很好，全黨團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，無論是「人選、團結、政策」3項都要對，才可能守住宜蘭，而無論是初選或徵召，都是透過黨內民主程序產生的人選，但對選民而言，關注的是「選出來的縣長能夠為人民做什麼事情」？

而對於陳金德宣布不參與初選，陳歐珀表示，陳金德是他多年的好朋友、好兄長，過去兩人在黨內雖有競爭，但對外都是全力合作，他前兩次參與立委選戰時，陳金德還幫他站台，「未來也需要他協助，一起為民進黨打贏勝仗。」

是否擔心黨中央最後在宜蘭採徵召方式？陳歐珀表示，根據民進黨《2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例》，宜蘭等4個縣市「沒有徵召選項，只有初選選項」。不過陳歐珀是宜蘭縣唯一的區域立委，參選勢必被質疑「選贏當縣長，選輸當立委」，辭不辭立委，將是他最大的難題。

(中國時報)