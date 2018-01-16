新建案大讓利 板橋區跌最多

2018年01月16日 01:17 中國時報 張理國 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

內政部公布最新六都地價指數

內政部昨發布最新一期都市地價指數統計，全國都市地價總指數較上期下跌0.91％，已連續3期下跌，且創近3期最大跌幅；各直轄市、縣巿之地價指數下跌前3名為新北市下跌1.73％、台中市下跌1.48％、台北市衰退1.16％；六都中僅台南上揚0.34％。以各別區域來看，以板橋區跌幅2.54％最大。

六都僅台南小幅上揚

內政部昨發布第49期都市地價指數統計，期間是從2017年4月1日起至2017年9月30日止，本期全國土地買賣筆數為25萬7464筆，較上期23萬9240筆，增加7.62％。全國都市地價總指數117.24則是以2013年3月31日為基期，較上期下跌0.91％。以波動情形而言，相較上期下跌0.49％及去年同期下跌之0.35％，本期下跌幅度為近3期之冠。

住商不動產企研室主任徐佳馨說，這指數反映市況較現況慢一季，目前新北、台中與台北跌幅已趨緩，但台南、高雄則出現補跌。新北市政府則表示，板橋因受重劃區新建案開價較低影響，導致地價呈現下跌趨勢。

江翠北側重劃區破盤

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑指出，在江翠北側重劃區新屋頻頻推出破盤價，衍生一股讓利風，在區域房價形成「錨定效應」，不僅影響周邊中古屋的行情，連附近同樣都是新屋市場的重劃區房價也跟著受影響。

展望新的一年，讓利風仍將持續，業者指出，有感讓利是促使消費者願意下手買進的主要催化劑。

在各縣市中，花蓮縣上漲0.96％、漲幅最大，其中以花蓮市漲幅1.59％最為明顯，花蓮縣表示，花蓮市因受住宅區不動產市場活絡，地價呈現上漲趨勢，並集中於火車站及美崙等地區。徐佳馨則表示，花蓮漲幅位居全台之冠，除比較基期低，近來當地休閒不動產話題發酵，吸引外地人進駐，也是推升當地房價主因。

雙北指數皆明顯下修

進一步檢視六都表現，雙北指數明顯下修，台灣房屋智庫發言人張旭嵐說，北部房市過去漲幅大，因此近年修正幅度也大，尤其台北市房市受政策影響最鉅，因此波動最為明顯。觀察近一年房市交易量雖有回溫，不過整體仍屬讓價換成交的氛圍，因此今年的地價變化應該仍是低檔盤整格局。

永慶房產集團總經理葉凌棋也表示，回顧整體房市波動，先是2016年時急跌，去年上半年轉為緩跌，但去年下半年開始成交量能已進一步改善。

(中國時報)