本土化妝保養品牌 內外銷都旺

2018年01月16日 01:17 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

DIY 風潮及醫學美容興起，促使國產化妝保養自有品牌趁勢發展，經濟部統計，近2年每年新增登記工廠逾百家以上。台塑生醫協理劉慧啟指出，內需市場不如想像熱絡，但國內DIY、觀光工廠風潮，確實有助銷售，去年旗下產品業績即較前年呈兩位數成長，特別是針對特殊族群推出的商品表現最佳；台鹽也表示，開架式商品受到小資族與上班族青睞，買氣增溫。

經濟部表示，化妝品產業包括口紅、眼影、粉底等化妝品，洗面、洗手、沐浴乳等清潔用品，及面膜、面霜等保養品，早期本土業者多以代工為主，近年受DIY風潮及醫學美容興起，促使國產自有品牌趁勢發展，工廠家數由2007年582家，逐年成長至2015年達753家，平均年增3.4％，員工人數也逐年遞增，由2007年0.8萬人增至2015年1.4萬人，平均年增6.5％，雙雙高於整體製造業成長率，近2年新增登記工廠亦達百家以上，2016年增146家，2017年增139家。

劉慧啟表示，受惠小資族偏好DIY保養，加上觀光工廠的設立有助與消費者近距離接觸，提高品牌信任度，即使去年整體內需市場並不如預期活熱，旗下FORTE等保養品、Dr’s Formula等洗護髮用品銷量都有不錯表現。保養品部分以針對敏感等特殊族群設計的商品表現最亮眼。

除了國內市場，外銷表現也紅不讓。經濟部指出，就出口市場觀察，中國大陸因經濟崛起消費力大增，為台灣化妝品產業主要出口市場，2017年對其出口4.2億美元，占總量56.7％，對美國出口0.8億美元，占10.9％，對東協出口0.7億美元占8.9％。

經濟部指出，保養品去年成長快速，主因生產面膜的業者遵循進口國的法規要求和國際驗證，同時產品具高性價比及獨特材質，並採創新行銷模式，致廣受國際青睞。

台鹽主管即表示，近年來配合南向政策，拓展東南亞市場，甫搶進泰國市場已有不錯表現，現正前進越南等地，期透過海外市場拉升業績表現。

(中國時報)