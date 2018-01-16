美進口化妝品 大幅衰退25％

2018年01月16日 01:17 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

國產化妝保養品夯，反觀進口貨整體表現出現下滑。經濟部統計資料顯示，2017年化妝品產業進口額14.0億美元，年減0.6％，經濟部官員指出，進口化妝品主要來自日本、法國及美國，並以日本占最大宗，達29.1％，但就各國進口額分析，日本、法國分較前一年成長5.1％、2.4％，反倒是美國大幅衰退25.2％，令人訝異的是，有韓流加持、過去表現不淑的的韓國化妝品，去年銷售成績也微幅下滑1.5％。

經濟部官員表示，長久以來我化妝品倚賴進口，但近4年由於國產化妝品出口成長幅度大於進口，貿易逆差連4年縮小。2017年，我化妝品貿易逆差首度縮至7億美元以下，來到6.7億美元。

依經濟部統計，國人最常使用的進口化妝品，從4年前日本、法國平分秋色，各占2成左右，到去年日系產品占進口總量已升高至29.1％，銷售年增5.1％，不過，成長幅度已明顯縮小，為近3年最小增幅。

法國雖為時尚之都，擁有世界最大的化妝品與香水產業園區，出口稱霸全球，但去年台灣自法進口額僅2.7億美元，占比19.5％，去年較前一年增幅已縮減至2.4％。

自美進口化妝品占比也逐年下滑，去年進口額為1.7億美元，占總進口量11.9％，年減幅度高達25.2％。值得注意的是，增幅曾高居四大進口國之冠的韓國化妝品，去年進口額僅達1.3億美元，年減1.5％。

(中國時報)