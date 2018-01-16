戴安全帽、繫安全帶 保額可加碼

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中國時報
／台北報導

遵守交通規則，保險還有加碼！國內首張交通安全外溢效果的傷害險保單上路，平均每月保費不到45元，特別針對汽車、機車及自行車用車人保障意外身故，最大特色是只要配戴安全帽或繫安全帶，身故保障加碼30％。

根據車輛研究測試中心（ARTC）統計，車禍中未繫安全帶的致死率，是有繫安全帶的3.6倍，後座未繫的死亡率則是有繫的2.7倍；台灣近4年交通事故死傷每年約有近40萬人，平均每天有近8人因意外傷害死亡。

為了強化交通安全意識，壽險業積極投入交通安全外溢效果傷害險，以台壽為例，針對意外事故當時配戴檢驗合格的安全帶（帽），可再享有增額30％保障，凡依道路交通安全規則所定義的駕乘公車等皆有保障，駕駛及乘客的身故保障大幅提升。

以保額100萬元為例，依第一職業類別表定年繳保費只需520元，平均一個月不到45元，即可保障通勤途中不幸發生交通意外身故，除身故保險金100萬，若當時配戴安全帶（帽），可再申請增額保險30萬元，再加上意外身故保險金20萬元，總計可領回150萬元保險金。

台壽主管表示，如果已有該家壽險商品，可直接附加附約；若無，因應主管機關美意，可以保較為低廉的特定保障型終身壽險，搭配這類一年定期傷害保險附約，也很划算。

以30歲男性上班族購買壽險100萬元保額選擇20年期繳為例，轉帳繳費折扣3％，實際年繳保險費2萬6,093元，再加上定期傷害保險附約，總計2萬6,608元，平均每天不到75元，幾乎是用買一個便當的親民保費，獲得大保障。

(中國時報)

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