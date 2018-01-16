人民幣存款 去年增百億元

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中國時報
／台北報導

2017年人民幣存款明顯回溫，根據中央銀行公布去年12月底全體銀行人民幣存款餘額上衝至3,222.54億人民幣，與2016年底餘額3,114.17億人民幣相比，餘額年增達108.37億人民幣，年增率3.48％。

根據央行統計，全體銀行人民幣存款餘額去年5～12月連續8個月增加，去年12月底來到3,222.54億人民幣，創27個月新高，其中外匯指定銀行（DBU）餘額連續7個月增加至2,913.65億人民幣，續創歷史新高，月增46.16億人民幣（1.61％），月增率創32個月新高；反觀國際金融業務分行（OBU）存款餘額下滑至308.89億人民幣，為4年4個月新低，月減2.37億人民幣，為連續6個月減少。

根據匯銀統計，人民幣去年12月維持升勢，當月對美元升值1.52％，為第二強亞幣，僅次於韓元的升值1.65％，受到人民幣升值激勵，資金也紛紛重回人民幣存款；至於從2013年開放DBU人民幣業務以來，每年12月的人民幣存款餘額增加都相對明顯，這與年終企業戶資金調度有關，使得全年增幅逾百億人民幣。

匯款總額方面，去年12月增加64.56億人民幣至1,138.83億人民幣，主要是OBU科技業大陸三角貿易貨款入帳，但DBU因去年11月基期偏高及證券業承銷金額減少而下降。

(中國時報)

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