酒駕肇事車輛 林佳龍促沒收

台中市長林佳龍建議中央盡速修法沒入酒駕肇事車輛，強調「抓酒駕會很有效，相信能一招見效」。圖為去年11月在台中金錢豹酒店上班的顏女，吊照仍酒駕，撞死烘焙師，顏女駕駛的賓士車頭全毀。（本報資料照片）

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中國時報
／台中報導

取締酒駕祭重懲！台中市長林佳龍15日表示，希望台中市籍立委協助推動修法，酒駕肇事車輛予以沒入，「如果開雙B車，酒駕後汽車被沒入，大家就知道後果了。」這招抓酒駕，相信能一招見效。六都首長中，林佳龍率先提出酒駕扣車建議，對酒駕施鐵腕，引發關注。

中央不挺 藍委憂淪口號

對此，立委盧秀燕表示，林佳龍同黨願意支持，此案可行性就極大，否則林只尋求在野黨支持，同黨執政的中央卻不幫忙，似乎有些怪怪的；立委江啟臣說，「酒駕已讓許多人付出代價，包括我的堂叔、前國家安全會議副祕書長江春男，自然深刻體認！」但林的同黨執政行政機關如不同調，再多提案與呼籲，恐怕都會淪為口號。

林佳龍在市政會議表示，酒駕肇事後，肇事車就成犯罪工具，建議中央盡速修法對酒駕肇事車輛予以沒入，他曾在道安會報提出建議，也正式建議中央修法沒入酒駕肇事車，相信能進一步發揮遏阻效果。

林佳龍強調，各界近期對取締酒駕有許多討論，已成為全國性議題，台中市不分日夜加強取締酒駕，有些與中央有關的法令與政策，市府將提出建議，促請中央盡速修法，對酒駕肇事車輛予以沒入，這樣的做法過去許多司法人士也曾表示贊同。

相關提案卻多束之高閣

盧秀燕表示，雖然她是在野黨立委，也是與林佳龍競選的對手，但是對於林有關酒駕的點子，她覺得值得研究和討論。

「建議林市長應更積極和同為執政黨的行政院和執政黨立委溝通，尋求他們的支持。」盧秀燕說，畢竟民進黨現在不僅中央和地方完全執政，在立法院也掌握多數。如果林的同黨願意支持，酒駕肇事車輛予以沒入的修法可行性就極大，但也質疑林只尋求在野黨支持，同黨執政的中央卻不幫忙，似乎有些怪怪的。

江啟臣表示，林佳龍說的「沒入酒駕車輛」等相關重罰概念，其實立法院已有動作，立法院法制局以前在防範酒駕的建議報告早評估過相關作法，多名民進黨立委有相關提案，但多數束之高閣。

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(中國時報)

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