侵權疑慮 扣車有難度

友善列印
中國時報
／台北報導

綠委郭正亮過去為兌現承諾，曾提出修法版本，指酒駕肇事致人重傷或死亡者，政府直接沒入肇事車輛。不過立法院交通委員會去年底初審法案時，並未增訂此條文，原因在於直接沒入有政府介入私人財產權疑慮，且目前執行扣車、吊銷牌照已有實際上困難。

郭正亮在2016年2月因酒駕遭逮，當時他遞補立委時，曾表示將提案修改《道路交通管理處罰條例》，新增汽車駕駛人於5年內酒駕兩次以上者，處9萬元罰鍰及強制從事社會勞動3天，如肇事致人重傷或死亡者，增訂沒入該汽車規定。而台中市長林佳龍昨提出，酒駕車輛是犯罪工具，中央應修法將車輛沒入，與郭正亮提案相仿。

不過交通委員會去年初審時，最後並未將郭的版本納入。初審條文增訂，酒駕已遭吊銷或吊扣駕照者，不知悔改仍無照駕駛，將加重罰款從6000至1萬2000元，提高到9000至1萬8000元，大型車職業駕駛最高可罰到12萬元，並訂立酒駕累犯須強制換領特殊識別的螢光車牌，以利警察執勤、民眾閃避。

參與法案討論的綠委鄭運鵬表示，郭正亮提案指酒駕肇事者要沒入車輛，但法務部認為直接沒入人民財產有侵權疑慮，加上現行吊扣車輛、牌照時，交通部認為有實務執行上有困難，比如酒駕者若開得是租來的車或是公務車，是否同樣比照吊扣，還有得討論，因此當時初審結果並未將郭的意見納入。

(中國時報)

下猛藥 防制協會說讚 刺青紋眉重新納管 6月上路

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。