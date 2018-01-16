侵權疑慮 扣車有難度

2018年01月16日 01:18 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

綠委郭正亮過去為兌現承諾，曾提出修法版本，指酒駕肇事致人重傷或死亡者，政府直接沒入肇事車輛。不過立法院交通委員會去年底初審法案時，並未增訂此條文，原因在於直接沒入有政府介入私人財產權疑慮，且目前執行扣車、吊銷牌照已有實際上困難。

郭正亮在2016年2月因酒駕遭逮，當時他遞補立委時，曾表示將提案修改《道路交通管理處罰條例》，新增汽車駕駛人於5年內酒駕兩次以上者，處9萬元罰鍰及強制從事社會勞動3天，如肇事致人重傷或死亡者，增訂沒入該汽車規定。而台中市長林佳龍昨提出，酒駕車輛是犯罪工具，中央應修法將車輛沒入，與郭正亮提案相仿。

不過交通委員會去年初審時，最後並未將郭的版本納入。初審條文增訂，酒駕已遭吊銷或吊扣駕照者，不知悔改仍無照駕駛，將加重罰款從6000至1萬2000元，提高到9000至1萬8000元，大型車職業駕駛最高可罰到12萬元，並訂立酒駕累犯須強制換領特殊識別的螢光車牌，以利警察執勤、民眾閃避。

參與法案討論的綠委鄭運鵬表示，郭正亮提案指酒駕肇事者要沒入車輛，但法務部認為直接沒入人民財產有侵權疑慮，加上現行吊扣車輛、牌照時，交通部認為有實務執行上有困難，比如酒駕者若開得是租來的車或是公務車，是否同樣比照吊扣，還有得討論，因此當時初審結果並未將郭的意見納入。

(中國時報)