刺青紋眉重新納管 6月上路

2018年01月16日 04:10 中國時報 廖德修 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

美甲、美睫日漸流行，行政院消費者保護處長劉清芳表示，美甲美睫市場擴大，消費糾紛時有所聞，消保會議要求衛福部召集經濟、教育等部會確立分工，重建管理機制，而刺青、紋身、紋眉也將由衛福部召集各單位研商輔導與管理辦法，6月提報消保會議後重新納管上路，以保障消費者。

劉清芳說，美甲美睫消費者十分普遍，大都止於消費糾紛；而刺青紋身紋眉對人體屬於侵入性行為，使用的針頭、染劑如有問題，就可能對健康產生危害。過去政府雖曾指定由衛生署主管，時間久了卻變成三不管地帶；目前是由各個公會自主管理，因此消保會議決議由衛福部召集研商並重新納管。

消保處參議王淑慧說，經濟部營業登記項目尚無刺青紋身紋眉這些業別，業者只能分散登記在美甲、美髮、飾品等項，有關行業資訊的掌握與納管都有困難。消保處希望經濟部確認刺青紋身紋眉是新興行業，6月起業者就能登記在正確業別，便於管理。

新興行業分類待確認

美甲美睫方面，相關業者推估，目前國內每年產值約10億元，消費者日增。相關爭議退費問題最多、共63件，占7成3；補習或教學課程居次、有16件，服務品質與安全衛生排第3、有10件。

美甲美睫退費爭議多

王淑慧說，退費主因是業者透過網路優惠促銷，消費者不滿意想退費卻需90個工作日，與《消保法》規定的15日相差很多。而上述糾紛牽涉衛福部、教育部、經濟部的權責，今後將採分工合作方式加強納管。

化妝品禁標示「天然」

此外，不少人總愛購買標榜天然的洗面乳、洗髮精等產品，但究竟天然比例多少、真的天然嗎，沒人知道。為遏止該亂象，衛福部要求化妝品未來一律禁止宣稱「天然」，且必須通過國內外機構驗證，才能標榜含「某某天然成分」，新制將於上半年公布實施，違者未來最高可罰20萬。

(中國時報)