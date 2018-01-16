中華大學育才 補助大一海外遊學

2018年01月16日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

鑑於擁有跨文化能力及願意外派、移動的人才，已成國際企業急迫需要的高學歷人力，為培育學生全球視野及國際移動力，中華大學首創自2017學年度起，全額補助大學1年級學生海外5天4夜體驗學習之旅，讓學生邊學、邊遊，還可拿學分。

中華大學15日由校長劉維琪親自授旗，近400名大學部1年級學生，即將於1月23日啟程，前往韓、星、港、澳門、馬、泰、菲、越、淮安等，進行5天4夜海外體驗學習之旅。劉維琪表示，栽培學生絕對不能等，更不能省，在全球化風潮影響下，跨文化溝通不僅是國際移動人才所必備的能力之一，全球移動力儼然成為每個國家、每間企業選才及育才的重點方向。

劉維琪說，中華大學鼓勵學生前往海外體驗學習，透過課堂教學與主題式學習，如跨文化的認知、國際視野探索、城市旅行的價值與獨特的吸引力，讓學生思考台灣與自己的未來發展，培養自己快速適應國際變動的能力。

在海外學習期間，所需費用由學校全額負擔，提供大一學生擴展國際視野與探索的機會。

劉維琪同時指出，海外學習之旅讓學生走出台灣，體察其他國家與台灣的差異與可學習借鏡的地方，接觸不同國家面貌與文化，體認全球化走勢。

此外，中華大學另推出保障畢業月薪至少31K方案，未達者，則由學校專款支應補齊差額。該方案不僅高於產業任用大學新鮮人薪資行情，更適用於全校所有科系之畢業生。

校方表示，根據教育部、1111人力銀行及104人力銀行調查結果，中華大學為1所畢業生就業率高、薪資高、企業滿意度高的「3高學府」，劉維琪認為，透過免費海外學習及保障畢業月薪至少31K方案，讓位於新竹科學園區旁的中華大學生，厚植競爭力，贏在就業起跑點。

(中國時報)