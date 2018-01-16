今年高中職免試占92％

2018年01月16日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部昨表示，今年高中職免試入學名額計25萬185名、占總招生名額92％，比去年的27萬6267名少2萬6082名；此外，今年有11所高中辦特招共要招855名，台北市麗山高中及南大附中是新加入的學校。

另高職特色招生專業群科甄選入學，今年全國計有70所學校、268個科（班、組）辦理，預計錄取9726名，相較去年65校錄取8657名，增加1069名。

教育部昨公布今年高中職免試入學、高中特招及高職特招專業群科甄選入學的簡章。國教署組長韓春樹說，今年免試入學及高中特色招生名額都比去年少，至於高職特招專業群科甄選入學，則在教育部政策鼓勵下，招生名額增加。

韓春樹說，今年全面調降高中職班級人數，國立高中從40人降為38人、國立高職從38人降為37人，各縣市明星高中也調降。

高中特招方面，今年有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區南一中、南女中、南二中、南科實中、家齊高中及南大附中等11校參加，共要招855名，與去年9校招910名相較，招生名額少55名，招生校數則多了麗山高中及南大附中等2校。

高中職免試入學及高中特招考試分發入學採「一次分發到位」，各就學區於7月10日放榜、7月13日報到。

(中國時報)