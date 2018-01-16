今年高中職免試占92％

友善列印
中國時報
／台北報導

教育部昨表示，今年高中職免試入學名額計25萬185名、占總招生名額92％，比去年的27萬6267名少2萬6082名；此外，今年有11所高中辦特招共要招855名，台北市麗山高中及南大附中是新加入的學校。

另高職特色招生專業群科甄選入學，今年全國計有70所學校、268個科（班、組）辦理，預計錄取9726名，相較去年65校錄取8657名，增加1069名。

教育部昨公布今年高中職免試入學、高中特招及高職特招專業群科甄選入學的簡章。國教署組長韓春樹說，今年免試入學及高中特色招生名額都比去年少，至於高職特招專業群科甄選入學，則在教育部政策鼓勵下，招生名額增加。

韓春樹說，今年全面調降高中職班級人數，國立高中從40人降為38人、國立高職從38人降為37人，各縣市明星高中也調降。

高中特招方面，今年有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區南一中、南女中、南二中、南科實中、家齊高中及南大附中等11校參加，共要招855名，與去年9校招910名相較，招生名額少55名，招生校數則多了麗山高中及南大附中等2校。

高中職免試入學及高中特招考試分發入學採「一次分發到位」，各就學區於7月10日放榜、7月13日報到。

(中國時報)

中華大學育才 補助大一海外遊學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。