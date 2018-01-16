平壤140人藝術團 赴首爾表演

2018年01月16日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓代表15日聚集板門店，討論北韓派藝術表演團於平昌冬奧期間赴南韓表演事宜，北韓知名的「牡丹峰樂團」團長，有「北韓鄧麗君」之稱的玄松月，也出席會談。不過韓聯社當天晚間報導，北韓在冬奧期間將派遣「三池淵樂團」赴南韓演出，而原先認為北韓派牡丹峰樂團的可能性，大大降低。

玄松月也出席會談

兩韓上周重啟中斷2年多的高階會談後，15日上午10時（台灣時間9時）在板門店北韓一側的「統一閣」舉行首次工作會談，討論重點是平昌冬奧期間北韓藝術表演團的組成人數、地點、日程、以及雙方是否有機會同台等。

南北雙方各派4人參加這次會談。北韓首席代表為文化省藝術公演運營局長權赫奉，牡丹峰樂團團長玄松月也是代表之一，據傳她是北韓領導人金正恩的初戀對象，因此備受矚目。玄松月去年10月躋身「勞動黨」中央委員會候補委員，在女性藝術家中甚為罕見，她還是有軍銜的女軍官。

玄松月與會，外界認為牡丹峰很可能在冬奧演出。不過韓聯社15日傍晚報導會談結果，北韓方面將派出規模達140餘人的「三池淵樂團」，於平昌冬奧期間前往南韓首爾和江陵演出。

表演內容引人好奇

無論牡丹峰或三池淵，北韓表演團體的節目大多是歌功頌德，外界好奇他們會帶來什麼表演。高麗大學教授南成旭早前指出，牡丹峰等樂團的歌曲都是在讚揚金正恩和北韓體制，可見北韓想在平昌宣揚「國威」，並傳播到南韓各地，藉此製造南韓內部矛盾。還有人認為，北韓表演者若穿軍服現身可能引發爭議，歌頌金正恩或舞台背景出現飛彈發射畫面，更可能招來強烈反彈。

兩韓最近交鋒，處處可見北韓主導的態勢。北韓要求15日會談在「統一閣」舉行，獲南韓同意。北韓提議17日再開一次會議，南韓也擬予接受。

(中國時報)