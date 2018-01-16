不爽文在寅拍川普馬屁 北韓翻臉

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中國時報
／綜合報導

南北韓15日商討北韓藝術團參加平昌冬奧會等相關事宜，惟北韓官媒會前發表措辭強硬的評論，批判南韓總統文在寅將和平氣氛歸功於美國總統川普，且拿朝核議題來掛勾，文中嗆說「冬奧代表團的列車還在平壤」，暗示北韓對參加冬奧可能翻臉像翻書。

針對南北韓9日重啟對話，舉行逾2年來的高層會談，文在寅在10日的記者會上提到「是美國主導的制裁和施壓見效了」、「川普總統的功勞非常大」、「會營造北韓無核化的對話場合」等等。北韓「朝中社」14日發表文章，點名批評文在寅，指這番話是「看主子臉色行事」、暴露陰險的用心。

朝中社譴責「南韓當局者（文在寅）的卑躬屈膝，讓人無法直視」，「不把民族的利益和要求放在眼裏，寧願犧牲成功舉辦冬奧和改善南北韓關係的寶貴苗子也要討好主子」。

除了質疑南韓是否有心修補關係，朝中社文中還暗示北韓不排除退出冬奧，「要知道，搭載我們（去平昌的）代表團的火車和巴士，還在平壤呢。」並警告南韓當局，應該對不妥當行動招致的結果深思熟慮。

南韓統一部15日回應朝中社的指責說，南北韓秉持彼此理解和尊重的精神，努力推動關係改善最為重要。南韓《朝鮮日報》則指出，朝中社此文彰顯出，平壤極力要拿參奧當王牌，盡可能對文在寅政府施壓。

北韓領導人金正恩元旦打出平昌冬奧牌後，有分析認為他是意圖離間美韓關係，因此豈容文在寅將目前南北韓的和緩氣氛歸功於川普，乃至與北韓無核化議題掛勾。

(中國時報)

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