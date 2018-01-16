追夢人計畫恐終結 川普怪民主黨

美國多媒體藝術團隊13日在華府的川普國際飯店正門上方與牆上投影，打上「糞坑」字眼和許多糞便表情符號，抗議川普辱稱中美洲與非洲國家為「糞坑國家」。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普14日推文警告說，前朝提供幼年抵美無證移民暫時保護的「追夢人」計畫，「可能已壽終正寢」，他並把相關責任全歸咎民主黨人。此外，川普的「糞坑國家」言論遭國際社會與美國不分黨派國會議員及民眾連日砲轟，多媒體藝術團隊更對華府的川普國際飯店投影打上「糞坑」字眼和滿坑滿谷糞便表情符號以示抗議。

所謂「追夢人」計畫是指「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA），係美國前總統歐巴馬時代以行政命令推行，旨在保護數十萬被稱為「追夢人」的童年入境無證移民免遭遣返。

雖然民意調查顯示，七成美國人支持繼續採行DACA，且一名聯邦法官9日亦裁示，川普廢止DACA引發的訴訟進行同時，DACA須保留，但川普聲稱「民主黨人並非真的想要它」。川普政府是於去年9月宣布廢止DACA，但給國會半年緩衝期，草擬及通過替代法案。

民主與共和兩黨國會議員11日帶著合擬法案到白宮尋求支持，在議員們提到海地、薩爾瓦多和某些非洲國家移民將受益時，川普以帶種族歧視的粗鄙言語質問：「為什麼我們要這些『糞坑國家』的人？」當時媒體即指出，川普的侮蔑言論將葬送兩大黨就保護追夢人尋求協議的努力。

儘管川普在飽受批評後一再辨稱自己不是「種族主義者」，但無法取信於人。華府多媒體藝術家、記者貝爾（Robin Bell）的團隊日前赴華府的川普國際飯店前抗議，於正門入口上方與牆上投射「此地是糞坑」、「需要地方住嗎？試試我們的糞坑」、「來此付錢賄賂川普」、「這不正常」、「我們都有責任挺身終結白人至上論」。還搭配漫天漫地睜著大眼、露齒而笑的大便表情符號。

(中國時報)

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