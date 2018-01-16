英獨立黨魁被逼退 斬戀情切割

2018年01月16日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

英國哈利王子5月將迎娶美國女星梅根‧馬克爾，但梅根的非裔血統屢受攻訐。英國獨立黨（UKIP）黨魁波頓的女友瑪爾妮遭媒體踢爆，在與友人私訊時批評梅根的「種」會玷汙王室，撂狂言說「黑人好醜，才不要跟他們上床」。波頓起初選擇輕放，但在黨內逼退壓力，以及獨立黨恐被拖累的顧慮夾擊下，只好切割，斬斷這段初萌芽的新戀情，但堅拒下台。

54歲的波頓1個月前才與25歲、自稱記者兼模特兒的獨立黨鐵桿成員瑪爾妮交往，2人曾在社群媒體高調曬恩愛。他15日接受英國廣播公司電台節目、ITV等多家媒體訪問時表示，已經和瑪爾妮分手，「這段戀愛關係已結束，」他說，瑪爾妮的言論「站不住腳」、「令我震驚」，他對她竟有這類想法「毫不知情」，也不相信這是她的核心信念。

接任黨魁僅3個月的波頓慧劍斬情絲，顯然是受黨內高層施壓、要他在黨主席和女人間擇一的結果。瑪爾妮針對準王妃荒腔走板的評論曝光後，不但引爆輿論怒火，UKIP內部也掀起要波頓下台的聲浪。但他15日依然頑抗，堅稱絕不走人。「要求我辭職的人，正是那群一直以來企圖削弱黨領導的人。」

英國《星期日郵報》日前揭露瑪爾妮和朋友的臉書私訊，她抱怨「這是英國，不是非洲」，憂心梅根的「種」會「玷污王室家族」，痛批梅根是「小腦袋平民」「沒聽過的小咖蠢蛋女演員」「英國會出現穆斯林首相和黑人國王」。瑪爾妮甚至以「黑鬼」、婊子等用字形容梅根，強調自己絕不跟黑人發生性關係，因為他們「醜斃了」「讓我『性』趣缺缺」。對談的友人大罵她種族主義者，瑪爾妮回道，「那又怎樣。」

極右翼的UKIP主張脫歐、反移民，堪稱英國脫歐重要推手，但公投結束後，UKIP歷經前黨魁法拉吉退黨、內鬥不斷等打擊，幾成強弩之末，去年大選掛零收場。瑪爾妮鬧出負面新聞後，為避免已泡沫化的該黨繼續遭主流唾棄，波頓立刻把女友停權，她則喊冤稱自己的言論遭蓄意誇大曲解、斷章取義，用意是要製造話題，但她仍表示歉意，並說可理解外界的憤怒。

UKIP黨內具影響力的歐洲議會議員伊瑟里吉，痛批波頓缺乏政治嗅覺，不具備處理危機的常識，應盡快下台，才能為黨止血。在得知波頓甩了女友後，伊瑟里吉怒斥他「以為把女方抓來背黑鍋就可保住自己面子，再次證明這個人完全不知道自己在幹嘛。」

(中國時報)