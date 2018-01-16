印尼證交所懸空走廊坍塌 排除恐襲

2018年01月16日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

印尼首都雅加達南區的證券交易所大樓15日驚傳部分樓層坍塌，現場一片狼藉，還一度有人被埋在瓦礫堆中。事件共造成77人受傷，發生原因仍在調查，警方已排除恐怖攻擊的可能性。

意外發生在當地時間上午11時55分的休市期間，大樓入口處星巴克咖啡樓上的一個懸空走廊突然坍塌。從事發現場照片可見，1樓咖啡店及大廳都嚴重損毀，地上布滿玻璃碎片、瓦礫及扭曲變形的鋼筋，現場民眾倉皇逃命，還有人受困在瓦礫堆中，發出痛苦的哀嚎。大樓緊急疏散所有訪客及工作人員後，大批傷者躺在交易所外的空地上，工作人員忙著為傷者急救。

印尼有線電視新聞網（CNN Indonesia）一度報導，有數百人因此受傷。傷者大部份是大樓內的工作人員，以及當時在1樓大廳集合、準備進行校外教學的畢納達爾瑪大學（Bina Darma University）學生，多數傷者都是手腳受傷。

一名目擊意外的女大學生表示，在2樓走廊塌下之前，她感覺到一陣搖晃，接著就看到同學被塌下的東西砸中：「我們正在參訪雅加達證交所，突然上面的建築物塌下來，所有人陷入一片混亂」，她還說，她的同學中有多人頭部受傷，另有多人骨折。

當局共派遣15台救護車，將傷者送往附近的3間醫院救治。雅加達警方指，意外是因交易所2樓夾層倒塌所致，並非炸彈造成。一名證券交易所主管表示，交易所全體人員安全，股市交易不受影響，交易所已於下午1時30分照常開市。

(中國時報)