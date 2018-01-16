印尼證交所懸空走廊坍塌 排除恐襲

印尼雅加達證券交易所大樓一處懸空走廊15日突然坍塌，造成77人受傷，事發後工作人員在現場進行清理。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

印尼首都雅加達南區的證券交易所大樓15日驚傳部分樓層坍塌，現場一片狼藉，還一度有人被埋在瓦礫堆中。事件共造成77人受傷，發生原因仍在調查，警方已排除恐怖攻擊的可能性。

意外發生在當地時間上午11時55分的休市期間，大樓入口處星巴克咖啡樓上的一個懸空走廊突然坍塌。從事發現場照片可見，1樓咖啡店及大廳都嚴重損毀，地上布滿玻璃碎片、瓦礫及扭曲變形的鋼筋，現場民眾倉皇逃命，還有人受困在瓦礫堆中，發出痛苦的哀嚎。大樓緊急疏散所有訪客及工作人員後，大批傷者躺在交易所外的空地上，工作人員忙著為傷者急救。

印尼有線電視新聞網（CNN Indonesia）一度報導，有數百人因此受傷。傷者大部份是大樓內的工作人員，以及當時在1樓大廳集合、準備進行校外教學的畢納達爾瑪大學（Bina Darma University）學生，多數傷者都是手腳受傷。

一名目擊意外的女大學生表示，在2樓走廊塌下之前，她感覺到一陣搖晃，接著就看到同學被塌下的東西砸中：「我們正在參訪雅加達證交所，突然上面的建築物塌下來，所有人陷入一片混亂」，她還說，她的同學中有多人頭部受傷，另有多人骨折。

當局共派遣15台救護車，將傷者送往附近的3間醫院救治。雅加達警方指，意外是因交易所2樓夾層倒塌所致，並非炸彈造成。一名證券交易所主管表示，交易所全體人員安全，股市交易不受影響，交易所已於下午1時30分照常開市。

(中國時報)

英獨立黨魁被逼退 斬戀情切割

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。