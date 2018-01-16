陸對台資源投放 更精準有效

2018年01月16日 04:10 中國時報 連雋偉 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

大陸認為新黨有助台胞理解和平統一，交流不會受影響。圖為中共總書記習近平（右）與新黨主席郁慕明（左）握手。（中新社）

大陸調整對台資源投放做法

兩岸冷對抗下，我方嚴審大陸官員赴台，大陸也利用赴台訪問團縮減之際，檢討對台工作資源投放，大陸熟知內情人士說，這並非要縮減交流，反倒是要擴大交流，讓交流更能發揮成效，所以對台交流資源挹注，貴在既要準又要有用，「有效果，投更多，沒用的，一毛不花」，這也等於要調整大陸前領導人胡錦濤時代，因應兩岸甫走出扁政府的8年隔閡，對台資源如天女散花般多方投放的作法。

擴大交流 期達普惠效果

大陸涉台人士透露，當前對台系統正進行對台工作資源檢整，「錢要花在刀口上，不是與涉台沾上邊，資源就可亂花，畢竟對台工程是要促進兩岸人民相互理解，對和平統一有正面效果」。

在一代一線（青年一代、基層一線）原則下，首先，行之有年且打出品牌的涉台活動，不受影響，如社科院台研所主辦的兩岸智庫學術論壇；全國台灣研究會主辦的兩岸青年學者論壇，持續擴大辦理；還有具有特殊功能的，如與新黨的交流，因新黨的存在有助台胞理解和平統一，與有傳統的國共論壇一樣，都不會受影響。

而地方台辦有經費的，也不在此限，如兩岸青年學者（上海）論壇暨第三屆復旦大學兩岸青年學者論壇，經費主要來自上海，中央自然不會多說話。還有像雙方退將的民間交流，由於機會少，也不會受影響。

重視老朋友 要有新臉孔

大陸有關人士說，調整的重點就是要防止，有人打著對台交流的旗號，其實是在浪費資源，這反而傷害兩岸關係；新做法引入新想法，才合乎融合發展下的新時代對台工作主軸。對台活動所經營的關係，不能變成個人關係，很多對台文化等各類活動，打出品牌後，不少單位或地方立即大量複製，但應辦出各自特色，而非特定人士，每個活動邀來邀去，「老朋友依然重視，但總要有新的、年輕的臉孔」。

在此大方向上，據了解，包括民革中央、台盟、全國台聯與全國台研等單位，未來在跟台灣方面交流時，也將有相應的做法。

(中國時報)