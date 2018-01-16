交流針對性提高 陸不再來者不拒

2018年01月16日 04:10 中國時報 徐維遠 、 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

據透露，去年12月底，北京一場例行性的兩岸文化論壇，不但中央減少了補助資源，邀請台灣方面的出席者，也比之前精簡。而傳統對台工作單位也明顯減少北京台生及台胞的交流活動，顯示大陸對台資源的投放思維正發生改變。

北京大學台研院助理王裕慶表示，過去交流活動邀請的台生，大多是意見領袖，現在更多是邀請一般台生，且減少透過協會組織找人，由主辦單位直接跟台生接觸。他認為，這種資源投放的變化是好事，讓更多一般台灣民眾有交流機會，話題也更生活化，使其更快融入大陸的生活環境。

北京創業公社港澳台及國際事業部總監鄭博宇則表示，交流活動次數沒有太大變化，但邀請人數確實有減少，過去頻繁出現老面孔變少了，新面孔增加了。

據了解，去年12月在北京一場聚焦兩岸文化交流的論壇，來自台灣的出席人數不但精簡，中央的補助資源也減少了。

據指出，大陸文化部負責對台工作單位質疑，該論壇近年邀請台灣人士重複率高，資源過度集中少數團體，對台工作效果無法擴及其他群體，可能是資源被縮減的主因之一。

針對大陸新做法，涉台人士解讀，首先在兩岸民間交流上，大陸將直接訴諸台灣社會的目標群眾；其次是大陸不再「來者不拒」，未來對台灣交流對象將保有更多的主動性、靈活性，讓資源最終達到「普惠」效果。

澳門理工大學名譽教授邵宗海也說，過去是台灣人有願意去就可以去（大陸），但現在是「大陸有無意願邀請你」；兩岸未來參與交流空間將縮小，大陸也會主動挑議題，並期待聽到特定領域專業見解。

(中國時報)