美給越多 台離棄子越近

2018年01月16日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

針對民進黨政府欲打「聯美制中」外交方針，陸媒《上觀》昨刊文表示，1960年代美軍顧問團在台歷史，即是台灣由「卒子」變「棄子」的印證。美眾議院通過「台灣旅行法」，但美國給台灣「好處」越多，台灣離「棄子」越近。民進黨跳得越高，只會使統一早日到來。

文章指出，1960年代，美台簽訂共同防禦條約，台灣置於美軍保護下，美軍顧問團選擇天母和山仔后為美軍及眷屬建設住宅區。但隨著1970年代華盛頓與北京關係改善，1978年美軍顧問團撤離台灣，山仔后也由喧囂變沉寂。山仔后的變遷，就是台灣在美國全球戰略中地位的寫照。

文章指出，最近一段時間，美國會從「美台軍艦互停」「支持台灣加入世衛組織」到「台灣旅行法」，不斷給民進黨送禮，民進黨也如獲至寶，美國儼然成為台獨靠山。

「歷史是現實最好的鏡子」，文章強調，如果看看美軍協防台灣的歷史，民進黨就該明白，在中美關係棋盤上，台灣永遠只是棋子，「需要你的時候就給你些好處，不需要時就隨手放在一旁」。

文章直言，在中美力量不斷接近的今天，美國加大遏制大陸力度是當然反應。而把台灣作為一張更加重要的牌，則說明隨著大陸的發展，美國可用的牌越來越少。

在中美棋盤中，美國不會改變「不支持台灣獨立」的立場。

(中國時報)