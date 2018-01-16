中日回暖 將重啟青年幹部交流

2018年01月16日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

今年正值中日友好條約40周年，日本不斷釋出改善兩國關係訊號。共同社昨披露，中日14日就重啟日本中央省廳年輕官員與中國共產黨後備幹部間交流項目展開協調，力爭在今年內實現。這個交流項目始於2000年，當時兩國幾乎每年都互派數十人規模的交流團，然而在日本2012年9月宣布釣魚台國有化後中斷。如果協調成功，這將是中斷5年多來的重啟。

共同社15日披露，中日兩國14日就重啟日本中央省廳年輕官員與中國共產黨後備幹部間交流項目展開協調，力爭在今年內實現。該項目在日本2012年9月將釣魚台國有化後中斷。日本政府預計將於近期與中方著手制定實施計畫。

其實，日本首相安倍晉三近期不斷釋出改善中日關係的訊號，他表示日本將好好應對與中國「一帶一路」倡議相關的個案合作，並希望2018年能成為中日兩國人民都承認兩國關係長足改善的一年。

報導指出，此次項目的重啟，就是基於安倍力爭改善對中關係的意向。日本政府希望通過將這一項目帶上軌道，構築與中國的信賴關係，使之成為大陸國家主席習近平訪日的一項有利條件。不過，兩國間依然存在釣魚台問題等不穩定要素，實現項目重啟之路預計將曲折坎坷。

報導稱，日本政府截至去年秋天就重啟交流的合作詢問中方意向。中方去年12月底向訪中的自民黨幹事長二階俊博表達積極意向，稱希望為重啟交流彼此努力。日本政府也表示，「希望通過交流，讓肩負未來中國的下一代精英對日本抱持親近感」。

報導稱，這個交流項目始於日本森喜朗政府時期的2000年，當時兩國幾乎每年都互派數十人規模的交流團，以拓展眼界為目的，中方派中央黨校的中共後備幹部參加活動。

日本規畫這些幹部訪問日本中央省廳及地方政府，學習日本行政方式。日方則派出外務、經濟產業、農林水產等各省年輕官員，考察北京行政機關及農村現狀。

(中國時報)