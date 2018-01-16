陸學者談中日： 東京須在歷史問題、東海克制

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中國時報
／北京報導

日本近來接連釋出改善中日關係訊號，近日又協調重啟兩國年輕幹部交流項目。中國國際問題研究院研究員郭憲綱昨表示，日本想改善兩國關係的原因包括安倍執政穩固，力圖外交有建樹；大陸市場非常重要，關係振興日本經濟；美國總統川普退出TPP，讓日本藉此制衡大陸的想法落空。他說，只要日本在二戰、東海、南海等敏感問題上保持克制，今年中日關係會有明顯改善。

中國國際問題研究院研究員郭憲綱受訪表示，日本想改善兩國關係的原因有三。首先，安倍去年選舉大獲全勝，執政穩固，因此想在外交上有所建樹；其二，大陸市場對日本還是非常重要，兩國關係長期低迷，不利振興日本經濟；其三，川普退出TPP，讓日本想藉此制衡大陸的想法落空，再加上「一帶一路」倡議被越來越多國家接受，在此情況下，安倍只能改變作法。

郭憲綱指出，中日關係能否真正得到改善，關鍵還是在日本，首先在處理二戰問題上，不應採取一些讓受害者、被侵略國傷感情的作為，例如參拜靖國神社、否認罪行等。其次，在東海、南海問題上，日本不應持續挑撥、挑釁，否則都不利於改善中日關係。

郭憲綱表示，只要在敏感問題上，日本能夠保持克制，相信中日關係今年會有改善，中日韓首腦會談舉行的可能性也會隨之增加。

此外，國際關係學院國際政治系教授孟曉旭也曾表示，2018年中日兩國關係回暖的可能性比較大，除了是友好條約40周年，日中分別在2020年、2022年舉辦夏季、冬季奧運，也有望拉近兩國關係。

(中國時報)

中日回暖 將重啟青年幹部交流

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