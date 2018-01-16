乳房名醫偷拍 抱錢出庭求和

2018年01月16日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

「乳房名醫」梁宏華，3年前被護理師檢舉利用在診間對女病患做胸部觸診時，以針孔錄影筆偷拍37名女病患胸部，檢方偵辦期間，他與其中7女和解，因此遭依30個妨害祕密罪起訴。台北地院15日開庭，他帶著現金出庭調解，並在拿出70萬元與3名被害女子達成和解後，獲得對方撤告。

另27名女子提告部分，北院將於3月5日起分批進行審理，由於妨害祕密罪屬告訴乃論罪，梁男可與被害人達成和解免除刑事究責，但他如果要賠償所有被害人損失，換得撤告，恐需花費逾千萬元，代價不小。

花70萬 3被害人撤告

40歲的梁宏華，台北醫學大學醫學系畢業，他除在北醫看診，也是該校外科學科助理教授，卻因一連串外遇和偷拍風波，斷送前程，目前轉往他地看診。

檢方起訴指控，2015年10月間，梁男遭檢舉利用裝有針孔錄影功能的錄影筆放在診間，偷拍女病患胸部，檢方依偷拍畫面比對梁的看診資料，找出受害女子，檢警再逐一約談被害人後，37人得知就診遭醫師偷拍，氣得表示要對梁提告。

全部和解 代價恐千萬

梁宏華坦承偷拍，但辯稱是為了「醫學研究」，他也不清楚偷拍多少人，他在檢方偵查期間積極與被害人洽談和解，並與7名受害女子達成和解，獲得撤告，其餘30名女子堅持提告，檢方將他起訴。

北院採分批審理方式，並且試行調解，其中3名提告的被害女子，委由調解委員居間協調，梁昨天戴著口罩和帶著現金出庭，他答應賠償其中2名女子各20萬元，另名單親媽媽則獲賠30萬元，梁並當場付出賠償70萬元之後，與3女達成和解，換取對方撤告。

此外，梁宏華除了偷拍女病患，另因偷拍與林姓小三的性愛畫面，傳出婚外情，梁妻控告小三妨害家庭罪，小三則反控梁偷拍，涉犯妨害祕密罪，梁及小三均被檢方起訴，但雙方後來在法院審理時和解撤告，因此獲判決公訴不受理。

(中國時報)