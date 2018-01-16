掉包名表 蒙古兵團快閃出境

2018年01月16日 04:10 中國時報 謝明俊 ／ 台北報導 ／ 台北報導

北市大安區莉薇亞精品珠寶店，去年底遭2名女子以假表掉包偷走價值62萬勞力士藍水鬼名表案，原以為是東南亞女子犯案，經警方追查，才發現該集團是由5名蒙古籍男女組成，他們已在3地，以同手法偷走3支名表，隔日即分搭5班飛機離台，臨走前還在桃園機場免稅商店幹了一票，再偷走1支名表，讓警方根本不及攔阻。

警方說，5名蒙古籍嫌犯，包括2男3女，5人是以江湖上所稱「跑檯子」手法，以2至3人為1組，相互掩護，藉口買名表要求店家拿出真表，再藉機掉包，得手後迅速逃逸。

去年12月28日下午，2名外籍女子佯裝買主，走進北市大安區延吉街莉薇亞精品珠寶店，向店家表示要買標價62萬台幣、俗稱「藍水鬼」的勞力士表，店家拿表給女子觀賞，女嫌趁機用假表掉包後，迅速藉口逃離現場，店家稍後才驚覺被偷走真表，向大安分局敦南所報案。

由於嫌犯口音特殊，店家一度將嫌犯誤認為東南亞籍女子，經警方調閱監視器分析，發現他們都住北市5星級飯店，是蒙古人，再擴大追查，發現5嫌以兩兩分組，另在北市中山區、士林區，以同樣手法偷走2支名表，3支失表中以「藍水鬼」最貴。

警方以身分清查出入境資料，發現5名嫌犯在大安區犯案得手後，29日即化整為零到桃園機場後，分搭不同班機離境，並飛往香港等5個不同地點，經調閱機場監視器，發現其中一名女嫌手上正戴著從莉薇亞精品珠寶偷走的勞力士名表。

警方還查出，5嫌是一起到達桃園機場，臨走前，再次使出相同手法，在機場免稅商店偷走一支名表。警方確定5嫌都已離境後，已將全案移由台北地檢署偵辦，並透過國際刑警組織發布協緝。

(中國時報)