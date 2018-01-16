婦攜超量日幣入境 1631萬遭沒入

陳女隨身行李內攜帶了1744萬元日幣（約新台幣470萬元）未申報，15日下午被關務署台北關關員抽撿查獲。下圖為陳女將日幣用報紙包裹放在隨身行李中。（陳麒全攝）

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中國時報
／桃園機場報導
陳女隨身行李內攜帶了1744萬元日幣（約新台幣470萬元）未申報，15日下午被關務署台北關關員抽撿查獲。下圖為陳女將日幣用報紙包裹放在隨身行李中。（陳麒全攝）

關務署台北關又查獲超帶外幣未申報案件。60歲陳姓女子15日從日本東京搭機返台，隨身行李內攜帶了1744萬元日幣、約台幣470萬元未申報，被關員抽撿查獲，她宣稱這些錢是回台灣買房養老的，但海關仍依規定發還等值1萬美元的113萬元日幣，其餘1631萬元日幣、約台幣439萬元，均查扣沒入。

近日新台幣兌換日幣匯率一直下跌，加上春節與寒假將至，赴日旅遊的人數增加，對日幣的需求量也跟著大增，海關懷疑陳女攜帶超量日幣入關，是否有其他隱情。

海關表示，陳姓女子15日下午1時許，從桃園機場第2航廈入境，從海關無需申報物品的綠線檢查檯通過，海關關員發現神情有異可疑，於是攔下抽檢，先請她把行李通過X光機檢查，隨後引領到紅線檢查檯，準備打開隨身行李檢查，這時，陳女才突然口頭表示有物品要申報。

關員將陳女及行李帶到辦公室開箱檢查，果然發現大筆日幣萬元券現鈔。正當關員一一清點時，陳女以為關員在忙沒注意，還悄悄地把未檢查的1件隨身行李，挪到已經檢查過的行李處，仍被眼尖的海關關員察覺，結果在這件行李中發現一筆近千萬元日幣現鈔。

陳女在海關調查期間一度情緒激動，想要離開海關辦公室，經海關通報航警支援女警到場戒護，情緒才逐漸平復。

陳女在偵訊時向海關辯稱，離開日本時，有向日本海關申報，日本的海關跟她說回台灣就不用再申報了，加上抵達桃園機場下機後，也不知道在哪裡申報。

她說，這些錢是她辛苦大半輩子賺來的，準備要回台灣買房子養老，在關員檢查行李前，也向關員口頭說要申報，但關員不接受，讓她覺得實在很不合理，也造成她損失慘重。

(中國時報)

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