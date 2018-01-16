盜賣光洋科黃金坑5億 情侶主管被訴

2018年01月16日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

全球硬碟靶材大廠「光洋」科技員工許玳毓等3人，涉嫌以境外紙上公司向光洋科低買高賣黃金獲利，還侵占450公斤黃金，導致光洋科被令停止交易，合計損失高達5億多台幣。台南地檢署15日將許玳毓等3人，依違反證交法等罪嫌起訴。

39歲、未婚、擁有國外碩士學位的光洋科貴金屬管理中心實體交易課長許玳毓，與已婚的衍生交易課副理40歲陳力凡是地下情侶。2人涉嫌虛設5家境外紙上公司，先與光洋科成立龐大訂價單，導致光洋科依避險機制與銀行進行反向的衍生性避險交易訂價單，再待市場行情走勢及光洋科有實際貴金屬進貨需求時，挑選對自己有利的訂價單藉此獲利。

檢方查出，許女等人利用不同境外紙上公司與光洋科之間的買進、賣出訂價單，以無實體交易、低買高賣、左手賣右手等方式，賺取不法利益達59萬多美元。

後因市場走勢逆轉，許女對多張不利訂單不僅一再展延履約期限，最後更無力履約被迫取消交易。光洋科董事長陳李賀發現有異，除強力要求履約外，更取消許女全部交易授權，造成對方出現資金缺口。

許女因此與陳力凡共謀，在不通知客戶她已被取消交易授權下，以「預售交易」假裝「現貨交易」的方式，繼續以光洋科的名義與銀行進行黃金交易，並利用交貨的時間差，陸續侵占光洋科450公斤黃金，價值1650萬多美元。

檢方指出，許玳毓事後匯款賠償光洋科平倉損失259萬多美元，合計光洋科損失約1775萬美元；許還涉違反證交法獲不法利益149.6萬美元。另資深管理師陳靜玫曾協助處理部分交易業務，但因陳女自白犯行深具悔意，建請諭知緩刑。

(中國時報)