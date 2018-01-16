邀請函當賄選情資 黃國昌律師挨轟

2018年01月16日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

第5屆立法委員選舉，時代力量立委黃國昌暗指對手李慶華透過里長買票，每票數千元，遭李慶華提告求償500萬元。士林地院15日開庭審理，黃委由辯護律師出庭，法官當庭要求提供情資來源，律師卻只拿「送暖關懷長者餐會」邀請函，讓李慶華律師抨擊移花接木，也令法官不滿，要求2周內補足情資。

李慶華指控，前年1月5日，黃國昌、律師鄭深元召開記者會，提及「現在選舉白熱化，里長聯誼會現金交易1票3000元。」隔天，三立新聞白姓記者晚間新聞採訪李慶華，影射背後黑勢力就是李慶華，除提告違反選罷法，並認為已損及其名譽，另分別向黃、鄭求償300萬元，三立新聞以及白姓記者連帶求償200萬元。

士林地院首次開庭後，黃的律師以有證據要調查，延至昨天第2次開庭，黃辯護律師表示，記者會內容都沒有指特定對象，只是提到有賄選「情資」，且違反選罷法，士檢已不起訴。

法官問情資是指什麼？黃的律師指1月9日汐止區新峰里里長的餐會，發放每人1000元的敬老金，敬老金就是賄選，其他情資已提供給基隆地檢署，法官仍不斷詢問「情資來源」，律師支吾其詞說選民提供，卻未具體指是何人，後才說目前就是邀請函。

法官接著問，記者會提到金山、萬里與瑞芳鄉鎮，有2個系統進行買票，消息來源呢？律師回記者會提出有賄選的情資，並沒有指涉特定對象。法官再問刑事不起訴是否與名譽權有必然關係？黃的律師則未回答。

李慶華律師反駁指黃國昌被控告後才趕緊去找資料，拿出邀請函就說是國民黨籍立法委員候選人買票，根本就是移花接木，至於黃被控違反選罷法不起訴，已提出再議。

法官最後問黃的律師：「還有沒有證據要調查？」律師一開始說有，卻又提不出調查證據，讓法官相當不滿，最後要求補足情資來源，擇日開庭。

(中國時報)