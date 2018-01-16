民調加權 藍綠催出青年參政

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中國時報
／台北報導

為搶攻2018年輕選票，藍綠鼓勵新人參選縣市議員，均祭出初選民調加權10％條款，若是35歲以下新人，民進黨比照以往再給予10％加權，力求新血加入的國民黨則給予15％加權，比綠營更禮遇青年；不過兩黨也都推出排除政二代條款，讓未有家族奧援的青年，能有公平競爭機會。

向來鼓勵青年參政的民進黨，原擬針對全台11個特殊選區，徵召35歲以下青年出征，可不經初選。不過各地方黨團多持反對意見，認為光環會過度集中在徵召候選人身上，對現任議員及其他新人不利，經黨內權衡，決定回歸初選民調機制，給新人加權10％，35歲以下或具多元代表身分，可再加權10％。

35歲以下受惠最多

國民黨作為百年老黨，為吸引新血加入，這次首度祭出青年參政條款，給予從未參選過的新人，初選民調加權10％，40歲以下可再增加10％、35歲以下再增加5％，換言之，35歲以下新人可獲25％加權，比民進黨更禮遇青年。

藍營最高加權25％

為了讓沒有政治家族資源的青年有公平競爭機會，藍綠兩黨都設有「政二代」排除條款，針對現任縣市長、立委、縣市議員的配偶和三等親，選區部份重疊或相同者，即使是新人或35歲以下青年，也無法獲民調加權。

以台北市為例，已故市議員李新的兒子李柏毅參選大安、文山區議員，同選區還有議員厲耿桂芳姪女耿葳擬接棒，但依國民黨提名辦法，李因父親過世，非現任議員三親等，不在政二代條款之列，耿葳則不能獲加權；民進黨新北市黨部主委余天非擔任公職，因此女兒余筱萍參選中正萬華區議員，也不受政二代條款限制。

至於初選時程，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，預計3月開始視各區狀況辦理登記、初選；民進黨台北市黨部主委黃承國則表示，黨內預計3月底開放登記，接著六都要抽籤進行民調，最快3月底、最慢5月中會辦理黨內初選。

(中國時報)

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