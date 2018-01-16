新聞透視－深藍反侯 只會親者痛仇者快

2018年01月16日 01:18 中國時報 葉書宏

2004年發生319槍擊事件，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮受傷送醫，造假傳聞四起，歷經319真相調查委員會、國際專家李昌鈺協助，國民黨二度政黨輪替，全案早已水落石出，成為「恆信、恆不信」的政治問題，如今老調重彈，以此來攻擊侯友宜有失公允，「司馬昭之心路人皆知」，根本就是分裂藍軍的奪權計謀！

老調重彈 分裂藍軍

侯友宜在陳水扁執政時期，經多次拔擢，成為最年輕警政署長，民進黨也有意徵召他參選桃園、嘉義縣長，這些都是事實，只能證明侯是個好人才，難道，只要跟民進黨人交朋友，被民進黨欣賞，就代表不忠於國民黨嗎？

再者，2016年國民黨大敗，蔡英文上台後有意延攬侯入閣，但他沒在國民黨最落魄時期投奔綠營，留下來繼續打拚，用行動證明，他仍與藍軍站在一起。

如果把2004年319案跟侯友宜扯上關係更是可笑，該案歷經真相調查委員會、李昌鈺調查，而後國民黨執政8年，都查不出個所以然，可以把這些情感上質疑，歸咎於侯友宜身上嗎？如此卑劣的人身攻擊，竟可大言不慚聲稱黨內初選為君子之爭？

守住新北 未定之天

類似抹黑手段層出不窮，前總統馬英九近期被指控在留美期間情蒐台獨人士資料，「如果真的有的話，陳水扁總統執政8年怎麼都不查？8年都查不出來那就一定沒有！現在也可以查。」同理可證，侯友宜有問題的話，國民黨會查不清楚嗎？

台灣政治悲哀，藍綠壁壘分明，信者恆信，不信者恆不信，深藍分裂意圖讓親者痛、仇者快，理性選民不該隨之起舞，在泛藍最困頓的時刻，只有團結才能守住新北市，再度拿回中央執政。

(中國時報)