基隆人怨路顛 搭公車像騎馬

2018年01月16日 01:18 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市路狹多山且路面坑疤，公車老舊，讓民眾搭乘公車時，遇到路面坑洞常跌得人仰馬翻，引起市民抱怨「搭公車像在騎馬一樣！」國民黨基隆市長擬參選人謝立功痛批，市府應先將基本的路平解決，並改善公車老舊等基本民生問題，否則其他規畫都是在畫大餅，不切實際。

公車搖晃老人家不適

基市府已陸續完成中正路、信二路與仁二路刨補工程，但仍有學生通勤族反映，每次從火車站搭公車去海洋大學路上，整台車都會不斷彈跳，痛批「簡直像在騎馬一樣！」且公車老舊，老是搖搖晃晃都讓老人家感到不適。

謝立功表示，日前接獲許多民眾反映，基隆路狹、坡度陡，加上路不平，造成乘客搭車時的危險，另外許多公車過於老舊，新購的公車又不適合基隆地形及老年人搭乘，還有之前R82無故減班，導致不準點，並質疑「不要因為學生沒選票，就不急著處理」。

建議開放路線試民營

謝指出，這些問題彼此影響惡性循環，造成公車處的收益越來越低，因此無法提升公車品質，市府應先解決眼前路平問題，再利用大數據的分析，找出最適合基隆的車型、班次，甚至開放幾條特定路線試民營，促進公車的良性競爭，同時可參考雙北普遍設置「科技候車亭」，讓學生不會因搭公車而遲到。

公車處積極汰舊換新

對此，工務處表示，去年底已陸續完成西定高架橋、信二路（義二路到義五路段）、仁二路（劉銘傳路口到愛六路段）、定國街路面改善工程，未來也會在示範道路用石化加入瀝青原料，具有抗酸雨功效，可延長道路使用年限。

公車處則表示，從2014年至今年為止，總共已汰舊換新車輛近55輛，約為總車輛數之40％，公車平均車齡從2012年的7.06年大幅下降到5.71年，預估今年可望降至5.64年，並會盡量購買低地板大客車，讓年長者、幼童、推嬰兒車的民眾及身障人士搭乘會比較方便。

(中國時報)