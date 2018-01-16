政二代接棒參選 藍綠拚過半

2018年01月16日 01:18 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

前桃園縣議員黃享欽（左）的兒子黃家齊（右），要參選市議員。（甘嘉雯攝）

前立委黃宗源（右）兒子黃永鎮（左），希望藉參政幫助更多人。（甘嘉雯攝）

2018年底的地方公職人員九合一選舉預計年底舉行，桃園市議員部分共計14區，預計要選出63席，除國、民、無、綠黨外，親民黨、民國黨及時代力量也會推出人選，就目前尚未初選階段，預估超過130人有意角逐，民進黨內有多達6人為政二代，2黨黨部主委表示，目標都是爭取過半席次。

綠營6人傳承兒女

民進黨這次共有6位政二代出頭，除已是市議員的前立委彭添富之子彭俊豪要爭取連任外，龜山區市議員陳志謀交棒給女兒陳雅倫，前桃園縣議員吳寶玉兒子黃薪哲選八德區、前立委黃宗源兒子黃永鎮選桃園區、已故民運人士魏廷朝與前立委張慶惠女兒魏筠選龍潭區、前新屋鄉長陳江順兒子陳睿生選新屋區，以及前議員黃享欽之子黃家齊參選桃園區。

對於第二代從政，民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳表示，這幾人的父母任民意代表，都有口碑，在地方上跑有加分作用，也有基本票源，他們從小跟著父母了解民意，比一般新人更容易上手，也熟悉政治環境。

呂林小鳳說，讓他們接班傳承還不錯，他們也不是因為要參選才曝光，平常都跟著幫忙，近期也都跟著市長鄭文燦跑行程，希望能爭取選民的支持，民進黨估計桃園市至少提名32席。

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛指出，目前現任宣布不連任的有龍潭區閻中傑，會交棒給他的祕書、也是前龍潭鄉長林忠正的兒子林昭賢接班，而蘆竹區陳麗莉則考慮中，黨內評估現任加1，希望提名35席。

藍營培養1／4新人

楊敏盛表示，雖然國民黨的人選較少政二代，但新人一定要培養，不過也不必有太大比例來傳承，若是目標35席來說，1／4新人出來也不錯，太多新人出頭把舊人擠下去，對問政品質也會有影響。

楊敏盛說，市黨部有成立青年團，給想選的年輕人積極輔導，熟悉議會問政技巧，而黨部也有公共議題中心，都是讓年輕人發揮的地方，像是欲參選龜山區的牛煦庭就很優秀，他的父親是前桃園縣議會祕書牛廉。

(中國時報)