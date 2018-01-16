搶過半席次 民進黨採高額提名

2018年01月16日 01:18 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

2018彰化縣議員選舉，民進黨在第5、6、7、8選區的提名策略很積極，目前計畫提名人數都比本屆增加1席，且各區都有1席婦女保障名額，政壇認為，民進黨高額提名可能衝高當選率，但也可能票源衝突發生「黨內互打」的風險。

各區1婦女保障名額

距離年底選戰還有11個月，但目前彰化縣各選區有意出馬角逐的參選者，都已經積極布局備戰，而備受矚目的，則是民進黨在彰南4個選區的高額提名策略，多少讓現任者有些緊張。

彰南的5、6、7、8選區，本屆19席議員，民進黨有6席，國民黨7席，其餘6席雖為無黨籍但多偏藍，民進黨在議會的戰力薄弱，但據了解 ，2016年的總統、立委大選，民進黨在該4個選區的得票都很亮眼，為此，下屆議員選舉，民進黨希望挾著氣勢搶攻，所以決定高額提名，每區都增加提名1人。

民進黨的策略盤算如果成真，則年底民進黨在彰南的議員席次將「衝過半」，不過，這個策略，現狀卻是讓尋求連任的現任議員，壓力很沉重。

票源分散 現任壓力大

有現任民進黨議員就指出，如果民進黨還擁有2016年的氣勢，相信這次選戰將大有可為，但他不諱言「現在還有那種氣勢嗎？」，相當擔心到時候「同志互打」造成票源分散，原有席次能否保住？都可能是問題。

(中國時報)