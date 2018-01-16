南市議員選區重畫 政二代輩出

2018台南市議員選舉，國民黨多數現任者都將爭取連任。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

2018台南市議員選區雖從現行的18區調整為13區，但席次57席不變；其中，民進黨籍22人、國民黨籍15人、台聯1人、無黨籍15人，另2人辭職、2人過世。此次選舉因選區重新畫分，不僅眾多老將尋求連任或交棒子女，民進黨多區也都有新秀出馬挑戰，導致選情更加激烈。

東區／曾信凱

席次減少1席的東區，除民進黨陸美祈棄選，改由同系新人蔡筱薇上陣，以及無黨籍曾順良交棒兒子曾信凱出馬外，其餘4名老將均尋求連任，戰情緊繃。南區與安平區合併，雖席次不變，但現任李文正交棒兒子李啟維，其餘5人也都尋求連任，加上又有多位新人角逐民進黨初選，選戰早已提前開打。

南區＋安平／李啟維

中西區與北區合併共6席，現任全都拚連任，其中又有超級吸票機邱莉莉、陳怡珍、謝龍介等人，民進黨新人赤崁里長黃偉展雖獲派系支援，勢將有一番苦戰。安南區新增1席，被視為較有空間，但除現任者外，前國民黨議員黃麗招也捲土重來，加上國民黨蔡旻峰與時代力量等新人，讓老將不敢大意。

新豐區／吳禹寰

新豐區民進黨除現任劉正昌，還有新人郭朝武、郭鴻儀、陳膺仁及鄭佳欣爭取出線，無黨籍則有吳健保之子吳禹寰、許又仁爭取卡位，導致該區新秀輩出。

永康區民進黨除現任的林宜瑾、陳秋萍外，另有王泰富、陳宗明、陳世霖、李信輝等4名新人角逐初選，選情激烈；國民黨則有林燕祝、李坤煌拚連任，無黨籍林阳乙、林信全競逐，戰況也很吃緊。

新營、白河區合併共6席，除現任者多拚連任外，外傳議長賴美惠正評估是否交棒給兒子李宗翰；但因前市議員李退之北上接任農委會副主委，留下的空缺吸引前新營市民代表沈家鳳、前白河鎮長劉米山等新人加入戰局。

曾文＋大內／陳秋宏

海線的學甲、佳里合併應選5席，現任者全都爭取連任，但因現任的陳朝來、蔡秋蘭2人被民進黨開除改以無黨籍參選，吸引民進黨新秀王平川、陳俊安爭取卡位；國民黨則有西港慶安宮主委方一峰具角逐實力。

玉井區／王開玹

善化、新化、新市合併應選5席，婦女保障名額1席，但因現任並無女性，新市出身的林慶鎮傳將退居幕後，改妻子由陳碧玉代夫出征，爭取民進黨提名；現任的林志展、林志聰尋求連任，新化農會總幹事李偉智也來勢洶洶。至於國民黨除現任林全忠外，盛傳前議員李文俊也將捲土重來，加上無黨籍梁順發，選情混亂。

曾文區、大內合併應選4席，除現任陳文賢交棒兒子陳秋宏，尋求連任者選情相對穩定。玉井區應選1席，現任王峻潭交棒兒子王開玹；平地原住民現任蔡玉枝將交棒兒子穎艾達利；山地原住民現任谷暮哈就爭取連任。

(中國時報)

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