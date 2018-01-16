陳致中捲土重來 對手挫咧等

2018年01月16日 01:18 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

年底即將選舉，各選區參選人在要道路口紛紛設置各種競選看板，爭取選民支持，連在鳳山參選的林智鴻甚至跨區在前鎮設板。（王錦河攝）

高市議員第10選區前鎮、小港，因陳致中捲土重來，投下震撼彈，他曾在拿下最高票，競爭者直呼「挫咧等」，高雄市長陳菊子弟兵許乃文提早應戰拚知名度，另淡出政壇10餘年朱挺玗也有動作；有意參選至少11人，幾乎「爆炸」，勢必是場硬戰。

扁子：選上做好做滿

該區現有8名議員，藍、綠各占2、5席及1席無黨，當時民進黨拿下逾53％得票率。此次，綠營有吳銘賜、林宛蓉、鄭光峰、陳信瑜等4人積極尋求連任，據傳現任議員王聖仁無意角逐，但3月黨內初選才領表，尚未獲得證實。

阿扁之子陳致中去年底宣布「復出」，他說，2010年獲鄉親支持到前鎮、小港服務，最大遺憾是未能完成4年議員任期，對地方有所虧欠，重申「若選上議員絕對做好、做滿」。

不過，陳致中當年退出民進黨，以無黨籍身分參選，獲3萬2947票衝上該區第一高票。面對詭譎選情，他說，如何追求高市延續綠色執政，議會綠色過半最重要，須選票極大化、席次極大化，大家共同努力。

民進黨新人許乃文喊出「鎮港乃操」絕非口號，他曾任市府局處機要秘書，參與過不少前鎮、小港重大建設，認真打拚精神，昔日「老闆」陳菊讚譽有佳，更站台力挺。身為前鎮子弟的他，去年中旬就勤跑行程、傾聽民意。

菊子弟兵：絕不怯戰

不過，有媒體將此役視為陳致中與陳菊子弟的派系對決，許乃文則說，面對黨籍同仁競爭皆虛心接受，相信自己過往努力鄉親們都看在眼裡，「無論誰參戰，我都不會怯戰」。

藍營除陳麗娜、曾麗燕尋求連任外，曾為高市最年輕議員、前議長朱安雄之女朱挺玗也來勢洶洶。她因案淡出政壇逾10年，原隱退經營餐廳，去年受邀擔任洪秀柱發言人，再度引發關注。另外，上屆「落選頭」、前資深議員蔡慶源之子蔡武雄，也有意領表參與年後的黨內初選。

另外小綠基進黨將推派男性陳信諭（與現任議員陳信瑜同姓名）參選，上屆他以新人之姿參選拿下1萬178票，表現不俗。本業是醫生的他，也長期致力於社團運動，號召高雄青年關心各項民生議題。時代力量也說不會缺席，但人選尚未底定。

(中國時報)