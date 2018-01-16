耿葳、李柏毅接棒 林亭君不拚連任

已故市議員李新兒子李柏毅，將投入大安文山區議員選舉，由於父親已非現任議員，不受政二代條款影響。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

青年選票影響力增，不少台北市資深議員今年也打算交棒給家族新人，例如大安文山區厲耿桂芳擔任5屆議員，將由姪女耿葳接棒參選，已故議員李新生前也早已打算把工作交給兒子李柏毅；不過，也有如上一屆才剛選上的中山大同區議員林亭君，傳出不再爭取連任。

不到30歲的耿葳擁有美國約翰霍普金斯大學市場行銷碩士學歷，返台後在厲耿桂芳辦公室擔任特助。因自認對公共事務很有興趣，加上擔任特助期間的經歷，讓她決定接棒參選。

與厲耿桂芳同選區的已故議員李新，生前就打算將議員工作交棒給兒子李柏毅，2010年時就曾讓他在競選總部幫忙。7年級生、擁有南加大學位的李柏毅，後來雖轉職其他工作，但考量自身興趣、與李新聊過之後，最終決定接下議員棒子，從去年開始專注投入選戰。

不過，有新人躍躍欲試、打算接下家族長輩的重責大任，也有人打算退出。上一屆才剛選上中山大同區議員、前議員林晉章姪女林亭君，傳出本屆不再選連任，雖她本人未接電話，但是地方上都知道她不拚連任已成定局。

地方人士指出，林亭君本人對從政不算積極，3年來地方跑得並不勤快，林晉章過去傳統的組織票、樁腳漸漸鬆動，加上選舉需要高額經費，都是她此次不選連任的因素。

有藍營基層人士也表示，林晉章陣營已無人選接棒，林亭君若不選，不僅其票源將被黨內其他候選人瓜分，也將使選情更複雜、考驗藍綠陣營的提名策略；另針對有傳言指該區前議員王浩妻子王麗珠會捲土重來，但該人士也說，王浩夫妻3年來幾乎未再經營地方，即使真願意參選，票數恐也比上屆「再打折」。

(中國時報)

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